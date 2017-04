Seul vainqueur du trio de tête, Steinsel prend la tête en série 1. En série 2, Muhlenbach a rétabli son avance à neuf points sur Berbourg. Avec un match de moins au compteur, le Berdenia voit revenir Kayl/Tétange à trois unités.

Par Daniel Pechon



Série 1: Lorentzweiler enfonce Pratz/Redange



Sensation! Schieren a battu une équipe erpeldangeoise qui perd la tête. Vainqueur 4-0 à l'aller face aux Jaunes, le leader, qui s'est volontairement privé de son maître à jouer Nilton Rocha (futur entraîneur à Schieren la saison prochaine), n'a jamais pu contester l'avance de deux buts acquise par la Jeunesse avant la pause avec le doublé de Paulo dos Anjos. Pour Schieren, en mal de points, le bilan de la semaine est inespéré, avec quatre points sur six gagnés face aux deux équipes de tête. Pour Erpeldange, c'est la première défaite du second tour.

Le défi le plus difficile du jour était pourtant pour Steinsel. D'une grande déception mercredi après le partage concédé à Schieren, Steinsel est passé à l'enchantement après sa victoire face à Lintgen qui s'est combinée à la défaite d'Erpeldange. Stéphane Piron sur penalty, Thiago Magalhaes avant la pause et Danny De Sousa ensuite, ont figé le score déjà à l'heure (3-0) face au Minerva qui n'avait plus été battu depuis sept matchs et n'avait pas encaissé lors de ses quatre derniers déplacements.

Le seul but du match encaissé face à Äischdall, un penalty converti par Andrea Morao, a coûté trois places à Bastendorf qui chute au 8e rang. Le FC47 a hérité à son tour d'un penalty en fin de match mais sans être converti (0-1).

Avec les buts de César Vaz Moreno et Mirjan Cemi, Mertzig a engrangé à Mersch une très précieuse cinquième victoire en déplacement de la saison (seuls Äischdall, Lintgen et Erpeldange ont fait mieux) dans la lutte en bas de tableau.

Equipe en forme, Medernach maintient le rythme et revient à un point de Mersch, quatrième. Avec la victoire face à Walferdange 3-0 avec les buts de Stephan Morgado, Steve Gonçalves et Pit Schoos, les Blo Wäiss affichent un bilan de 16 points sur 18.

Avec Schieren et Mertzig, Vianden est la troisième équipe vainqueur dans les cinq derniers classés. Avec un deuxième succès à l'extérieur construit par les buts de Timur Cmovrsanin et Christian Sibilio, l'Orania continue sa mission de sauvetage, avec sept points sur 12 et une défense solidifiée trompée une seule fois en quatre matchs.

Avec sa défaite face à Lorentzweiler, Pratz./Redange, perd un peu plus pied à la 13e place. Le but encaissé juste avant la pause (1-2) a fait mal aux locaux, qui ont définitivement cédé après l'heure (3-6). Lorentzweiler remporte une première victoire en cinq sorties.



Série 2: Samel Bibuljica force quatre

Face à Bertrange, Mulhenbach a été minimaliste. Le but inscrit par Mitko Hot à l'heure a été suffisant pour ajouter au bilan du leader une neuvième victoire consécutive à domicile. Affronter Schifflange est de plus en plus périlleux. Malgré une avance de deux buts après 40 minutes, Berbourg a dû céder face au F95 qui a entamé sa remontée au score par Junior De Oliveira juste avant la pause. Avec un doublé, Tony Lopes a achevé le travail en renversant le score de 1-2 à 3-2 pour Schifflange, de loin la meilleure équipe de ce second tour avec 17 points devant... Muhlenbach (14 points sur 21).

Kayl/Tétange avec les buts de Jonny Santos et Claudio Eires, a mené 2-0 face à son poursuivant au classement, Junglinster. Avant une histoire de penaltys... Junglinster a réussi le premier et les deux autres, un de chaque côté, ont été manqués (2-1). Avec un premier doublé bouclé en neuf minutes avant le quart d'heure, un second en 5 minutes peu après l'heure, Samel Bibuljica a assuré avec ses quatre buts le succès de Sanem à Itzig qui avait réduit la marque par Sam Felten avant la pause (1-4).

Invaincu à domicile dans ce second tour, Belvaux poursuit son redressement. Face à Weiler qui venait d'aligner trois victoires consécutives, le club de Belval a bénéficié d'un auto goal avant d'assommer à l'heure les Yellow Boys avec deux buts inscrits en trois minutes par l'incontournable James Tao et Jean-Claude Logeling (3-1).

Sortant d'un 0/9, le Red-Black a stoppé sa mauvaise série en venant à bout de Munsbach (3-2).

Wormeldange n'arrive pas à retrouver de ressort, perdant encore une place à la dixième. Le Koeppchen a subi un cinquième revers dans ce second tour face à Remich/Bous (1-2) qui a marqué les trois buts: deux de Michel Bucolo (35e et 50e) et un auto goal en fin de match.