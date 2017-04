Malgré sa défaite, Steinsel conserve la tête du classement mais est rejoint par Lintgen, vainqueur autoritaire d'Erpeldange. En série 2, tout va bien pour Mühlenbach, un peu moins pour Berbourg talonné par Kayl/Tétange.

Par Daniel Pechon

Série 1: Mersch stoppe Steinsel

Erpeldange a donc subi une deuxième défaite de rang contre Lintgen dans une rencontre qui a donné lieu au score le plus large de la 21e journée (3-0). Patrick Mozina a ouvert puis clôturé les buts à l'heure de jeu alors qu'Anton Bozic avait doublé l'avance du Minerva avant la pause (3-0). Erpeldange est en panne sur le plan offensif avec deux rencontres sans avoir secoué les filets. Par contre, il s'agit de la première victoire en trois sorties de Lintgen... qui a battu deux fois Erpeldange cette saison.

Seule équipe à prendre des points parmi le trio de tête, dans les trois équipes de tête, Lintgen revient aussi à la hauteur de la première place de Steinsel, revenu bredouille de Mersch 1-0. L'Alisontia subit sa première défaite depuis le 25 septembre (Äischdall). L'unique but du match est tombé après 20 minutes grâce à Patrick Teixeira (1-0). Steinsel, Lintgen et Erpeldange se suivent au classement et ne sont séparés que de deux points. Mersch revient à cinq points de la première place.

Vainqueur de Lorentzweiler, Medernach reste l'équipe du second tour avec 19 points, devant Steinsel (17). Les trois buts du matchs sont tombés en l'espace de sept minutes. A l'ouverture du score des locaux (54e), Louis Hoffmann et Antonio Oliveira ont retourné le score en trois minutes (58e et 60e) pour Medernach (1-2).

Avec un but à la fin de chaque mi-temps, Äischdall a écarté Kehlen (2-0) et consolide sa sixième place. Bastendorf a marqué son premier but depuis trois matchs et n'a ramené qu'un point de Walferdange (1-1). Dani Do Rio a ouvert la marque à la demi-heure , Walferdange a égalisé peu avant l'heure juste avant que Bastendorf ne soit réduit à 10.

Si les quatre équipes de tête étaient opposées, quatre équipes du bas de classement étaient en confrontation directe. Pratz/Redange, dernière équipe à avoir battu... Medernach, a conquis son deuxième succès du deuxième tour avec un but inscrit à la 87e minute à la suite d'un penalty converti par Yvo Martins...(0-1).

Même résultat pour Mertzig qui a inscrit son but face à Vianden, beaucoup plus tôt, au quart d'heure par Cesar Vaz Moreno. Le Sporting double son avance à six points sur son adversaire du jour et s'écarte de la zone rouge.

Série 2: Munsbach et Remich/Bous engrangent

Mühlenbach s'est rapproché un peu plus de la Promotion d'Honneur après avoir défait Junglinster sans trembler ...ou presque. Antonin De Sousa du plat du pied des 16 mètres, Edwin Skrijelj d'une grosse frappe des 20 mètres et Fahrudin Kuduzovic sur penalty ont offert trois buts d'avance aux Blue Boys, avant un rush de la Jeunesse dans le dernier quart d'heure qui est revenue à 2-3.



Berbourg a fait les frais du sursaut de Wormeldange (1-2), plus fringant en déplacement (cinq victoires à l'extérieur contre deux à domicile). Une défaite dont profite Kayl/Tétange qui rejoint le Berdenia aux points, après un succès face à Sanem (1-0). L'unique but de la partie a été inscrit par son capitaine, Jonny Santos, à la 44e minute.

Dans la seconde partie du classement, la bataille fait rage pour éviter la culbute. Cinq des sept équipes concernées ont pris des points... Belvaux a accroché un neuvième point en déplacement (contre 17 à domicile) avec le but de Christophe Rebussi à la 66e minute à Bertrange (1-1).

Tenu en échec par Schifflange à quelques instants de la pause, Weiler s'est ensuite échappé au tableau d'affichage avec des buts de Samy Fontes, Sidney Loes et Max Mangen, stoppant le F95 dans une série de huit matchs sans défaite. Avec un bilan de 12 points sur 15, Weiler poursuit son redressement et grimpe à la 10e place.

Les deux seules équipes battues dans les sept équipes du bas de tableau l'ont été face à des adversaires directs. Le Red-Black a été dominé par Remich/Bous qui remporte une deuxième victoire consécutive (4-0), une première cette saison comme les quatre buts inscrits face au Red-Black qui, depuis la reprise, a déjà encaissé plus qu'au premier tour.

Enfin Munsbach, qui a dominé Itzig 3-2 et signé une troisième victoire consécutive à domicile, quitte la dernière place. Thomas Palma (25e et 70e) et Steven Baskewitch (42e) ont inscrit les trois buts pour Munsbach. Sam Felten et Gil Coimbra ont chaque fois réduit l'écart à 2-1 et 3-2.