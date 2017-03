(DP). Frank Lessure a décidé de ne pas prolonger son aventure à la tête de la Jeunesse Schieren. Il arrêtera à la fin de cette saison. Arrivé en 2012, le technicien avait fêté la montée en Division 1 lors de sa première saison avant de péréniser l'équipe à cet échelon lors des trois années suivantes.



"Il est temps pour moi de dire au revoir à Schieren et de peut-être passer à un nouveau chalenge", a expliqué Frank Lessure. "Mon meilleur souvenir reste ce deuxième tour fabuleux et cette remontée fantastique en Division 1 lors de ma première saison. Dernière, l'équipe avait terminé à la septième place au soir de la 26e journée. Mes satisfactions, c'est d'avoir pu introduire des jeunes comme Tom Zanter, Bryan Theis, Jimmy Gonçalves, Lucas Debordes en équipes 1 et bien-sûr Diogo Pimentel, transféré la saison dernière et devenu un des piliers d'Etzella."



Frank Lessure regrette que cette saison ne se déroule pas comme espérée mais veut croire que tout le staff et les joueurs combattront le reste de la saison pour se maintenir en Division 1.



Schieren est actuellement 12e avec 13 points en Division 1 série 1.