Dans la Série 1, Lintgen tenu en échec par Äischdall, Erpeldange et Steinsel s'isolent un peu plus aux deux premières places. En Série 2, Mühlenbach compte toujours cinq points de mieux que Berbourg, mais porte à... 13 points son avance sur Kayl-Tétange, troisième.



Par Daniel Pechon

SÉRIE 1: UN NUL INESPÉRÉ POUR ÄISCHDALL



Le FC Erpeldange a conforté sa place de leader, en stoppant au passage Bastendorf dans sa série de sept victoires consécutives. Malgré un but inscrit avant la pause par Junior Silva (32e), puis un penalty transformé par Antonio Fonseca après (75e) et une large domination territoriale, Erpeldange n’a jamais pu éteindre complètement le suspense, avec la réduction du score à 2-1 de Gilles Schanck (83e). Mais Erpeldange a fait le boulot et distance un peu plus Lintgen, troisième.

Car, face à l'Alliance Äischdall, le Minerva a ouvert la marque au quart d'heure par Ediclei da Silva. La tâche s'est compliquée juste avant la pause pour l'Alliance, réduit à dix, mais au bout des 90 minutes, Äischdall a su garder intacte son invincibilité en déplacement en égalisant à la 55e minute par Alex Freymann et en résistant le reste du match pour arracher un nul inespéré (1-1).

Lintgen contraint au partage, Steinsel est désormais seul à la deuxième place de la Série A, après son succès étriqué (2-1) face à Kehlen, qui était invaincu en déplacement depuis le 16 septembre. René Rippinger, le coach de Kehlen, déçu, expliquait: «C'est frustrant de perdre de cette manière. Steinsel marque sur deux coups francs, le second dans le temps additionnel.» Almin Kocan a ouvert le score pour Kehlen à la 47e minute, et Dylan Nissan et Larson Pereira ont renversé le score pour Steinsel (2-1).

Schieren et Pratz-Redange se donnent de l'air

Battu à l'aller (1-3), Mersch s'est baladé face à Vianden avec trois buts inscrits par mi-temps (6-0). Seul équipe à l'emporter entre la troisième à la onzième place avec Lorentzweiler, le Marisca grimpe d'une place, à la quatrième, et Lorentzweiler revient sur les talons de Bastendorf après une victoire nette face à Mertzig (3-0).

En bas de tableau, la défaite subie à Mersch fait dégringoler l'Orania Vianden de deux places. Car Schieren, avec un premier succès à domicile grâce à un doublé de Kevin Marbes et un but de Jimmy Goncalves, a écarté Walferdange (3-0).



Pratz-Redange, qui avait mal terminé le premier tour avec quatre défaites d'affilée, a repris le collier du bon pied. Les joueurs de Joël Hausman ont gardé pour la première de la saison leurs filets intacts et inscrit deux buts coup sur coup juste après la pause face à Medernach (2-0), Victor Hausman, sur un débordement de Claude Kreins, et Yvo Correia, sur un lob après avoir été placé sur orbite bien lancé par Jérôme Muller, ont été les artisans du succès de Pratz-Redange.



SÉRIE 2: BERBOURG DISTANCE KAYL-TÉTANGE



Dans la rencontre au sommet, Berbourg a dominé Kayl-Tétange (2-1), ajoutant un huitième match sans défaite à sa série et en capitalisant un six sur six face à son adversaire, désormais relégué à... huit points.

Le leader, Mühlenbach, a écarté Itzig (3-0) avec un but avant la pause, puis deux après, continuant d'améliorer ses performances , et accroissant à 13 points son avance sur le troisième classé, Kayl-Tétange après 14 journées. Dans les buts, Samin Redzepagic a ajouté 90 minutes à son invincibilité et totalise à présent 555 minutes sans se retourner.

La défaite (1-2) de Sanem à Junglinster tend à isoler encore plus les deux leaders en tête. Mené par le but de Samel Bibuljica tombé après 20 minutes, la Jeunesse a retourné le score en sa faveur, avec le but de Demir Mekic avant la pause, puis celui de Julien Mazzoncini à la 85e minute. De quoi entériner un cinquième match de rang sans défaite pour la Junglinster, et... un quatrième sans victoire pour Sanem qui piétine, dépassé dans la hiérarchie par son adversaire et par Bertrange. Le Sporting, précisément, défait une seule fois à domicile lors de la première journée (Sanem), a pris la mesure (2-0) de Munsbach, qui méritait mieux après avoir encaissé, d'abord sur penalty à l'heure de jeu, puis à la... 92e minute. Munsbach se retrouve encore un peu plus seul en bas de tableau après la victoire de Remich-Bous.

Le coup du chapeau de «good old» Tony Lopes à Schifflange



L'URB a remporté son premier succès en déplacement de la saison à Weiler (3-1). André Mota a égalisé pour les Yellow Boys, mais après la pause Remich-Bous, s'est définitivement échappé avec des buts de Yann Olafsson (65e) , déjà auteur de l'ouverture du score, et de son... entraîneur, David Spir (75e). Dans une rencontre de bas de tableau, le Red-Black Egalité a accroché à Belvaux son quatrième nul (0-0) en sept déplacements, avec, pour l'occasion, la première «clean sheet» de Belvaux cette saison.

Tony Lopes, malgré ses 35 ans, a pris l'habitude de tout marquer à Schifflange en 2017. Déjà auteur du but du FC95 à Bertrange (1-1, le 19 février en match d'alignement), le goleador des Jaune et Vert a remis le couvert face à Wormeldange, signant cette fois un... triplé (18e, 31e et 70e) et offrant le premier succès en cinq sorties à Schifflange, qui saute au classement son adversaire du jour. Chris Herbrink, 17 ans, avait égalisé pour le FC Koeppchen à la 31e minute.