(tof). C'est une petite surprise dans le microcosme de la Division 1. Luc Muller a déjà décidé de ne pas prolonger son aventure à la tête de Berbourg au terme de cette saison. Une décision qui n'est donc pas liée à l'issue sportive de ce championnat.

Deuxième en série 2 avec une avance de huit points et un match de moins (à disputer à Bertrange) sur le troisième, Kayl/Tétange, Berbourg conserve toutes ses chances d'accéder à la Promotion d’Honneur via le barrage.

Agé de 49 ans, Luc Muller était arrivé en début de saison au Berdenia. Il avait entamé sa carrière d'entraîneur au Swift en 2005 avant de transiter entre autres par Mertzig, Kayl/Tétange, Hostert, Itzig, Weiler et Berbourg.

«Je garde la motivation pour viser une consécration en fin de saison. Soit le barrage qui nous tend les bras et pourquoi pas la première place. Muhlenbach n'est pas inaccessible. Nous comptons six points de retard et un match de moins et nous devons les rencontrer le 2 avril», a expliqué Luc Muller.