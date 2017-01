(ER) - Le coureur australien de la BMC a décroché ce mercredi à Paracombe la 2e étape du Tour Down Under alors que Laurent Didier et Ben Gastauer ont terminé respectivement 55e et 75e.

Disputée sur 148,5 km entre Stirling et Paracombe, cette étape a été marquée par le coup de force de Richie Porte qui s'est imposé avec 16" d'avance sur Gorka Izagirre et Esteban Chaves. L'Australien a mis à profit le circuit local avec une arrivée jugée au sommet de côte de Torrens Hill Road.

Grâce à ce succès, l'équipier de Jempy Drucker prend la tête du classement général, il compte 20" d'avance sur le coureur espagnol de la Movistar et 22" sur le petit Colombien de l'équipe Orica.



«J'avais de bonnes jambes aujourd'hui et je ne voulais pas attendre. J'ai creusé un bon écart au classement général, mais il va y avoir encore des journées difficiles et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué», a déclaré le vainqueur.

Il s'agit déjà de la troisième victoire de la saison pour l'équipe BMC après les titres de champion d'Australie de Rohan Dennis (chrono) et Miles Scotson(course en ligne).



Du côté des Luxembourgeois, Didier (Trek) a fini 55e avec un retard de 1'26" alors que Gastauer (Ag2r) a franchi la ligne en 75e position, à 3'21" du vainqueur du jour. Au classement, le Dippachois est 56e à 1'36" alors que le Schifflangeois occupe le 75e rang à 3'41".

Ce jeudi, la 3e étape propose 144 km entre Glenelg et Victor Harbour.