(JFC). - Le Suisse Stefan Küng (BMC) a émergé ce jeudi à Bulle, au terme d'une deuxième étape du 71e Tour de Romandie disputée dans des conditions météorologiques épouvantables et amputée de 24 kilomètres. Küng a devancé dans un sprint à deux l'Ukrainien Andriy Grivko (Astana). Quant à Bob Jungels (Quic-Step Floors), il se classe 82e, au coeur du peloton.

Cette deuxième étape, qui devait s'élancer de Champéry, a été raccourcie de 24 kilomètres (elle n'en comptait plus que 136,5 au lieu des 160,7 prévus), et est finalement partie d'Aigle en raison du froid «et des faibles chutes de neige» sur la station du Valais, ont annoncé les organisateurs. Les coureurs ont quitté Champéry en car et rejoint Aigle «où le départ a été donné au peloton».

Courue dans des conditions parfois dantesques, notamment dans la montée du Châtelard, à 1.100 m d'altitude, l'étape a été marquée par une longue échappée de quatre hommes, qui ont compté plus de six minutes d'avance, le Suisse Stefan Küng (BMC), l'Ukrainien Andriy Grivko (Astana) et les deux Belges Frederik Veuchelen (Wanty-Groupe Gobert) et Sander Armée (Lotto-Soudal). Seuls les deux premiers ont tenu bon jusqu'à la ligne d'arrivée dans les rues de Bulle, où Küng, 23 ans,ancien champion du monde de poursuite, a grillé la politesse à Grivko, obtenant ainsi sa deuxième victoire sur l'épreuve après 2015.

«Le sprint était légèrement montant et je me suis entraîné pour cela sur les classiques avec (Greg) Van Avermaet», son partenaire chez BMC, vainqueur cette année notamment de Paris-Roubaix. «J'ai demandé à l'équipe si je pouvais tenter ma chance aujourd'hui et j'ai eu carte blanche», a ajouté Küng, qui a également profité de sa bonne connaissance des routes de la région.

Vingt secondes plus tard, le sprint du peloton a été réglé par l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), devant l'Australien Alexander Edmondson (Orica-Scott), quatrième. Seul coureur luxembourgeois engagé dans l'épreuve, Bob Jungels (Quick-Step Floors) s'est classé 82e, à 20" donc de Küng.

Cette deuxième étape a enregistré l'abandon sur chute du Français Warren Barguil (Sunweb), 32e au départ jeudi matin à 25 secondes de Felline.

Leader depuis le prologue de mardi, l'Italien de Trek-Segafredo Fabio Felline, qui a sprinté ce jeudi et fini sixième de l'étape, conserve son maillot jaune au classement général, devant l'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) et l'Espagnol Jesus Herrada (Movistar), tous deux à huit secondes, tandis que Bob Jungels pointe lui à la sixième place, à douze secondes.



Vendredi, la troisième étape consistera en une boucle de 187 kilomètres autour de Payerne, avec quatre cols de troisième catégorie à franchir. Le 71e Tour de Romandie trouvera son épilogue dimanche à Lausanne, sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 17,88 kilomètres.