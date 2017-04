(AW/tof). Jeff Saibene et l'Arminia Bielefeld sont lancés dans une opération maintien qui passera par des performances contre des gros calibres de la deuxième Bundesliga. Le nouveau club du technicien luxembourgeois reçoit Stuttgart lundi. Un test grandeur nature.



Jeff, vous recevez lundi soir (20h15) le leader Stuttgart dans le cadre de la 29e journée. Avec quelles ambitions?



Ce sera du 50-50, mais nous sommes confiants. Le stade sera plein, les 17.500 billets étaient vendus une semaine avant le match.



Vos débuts ne sont pas passés inaperçus avec sept points en trois matches. Quelle est la recette?



Ce fut une excellente semaine avec en prime une victoire à Sandhausen, la première à l'extérieur pour l'Armenia depuis près d'un an. On est assez optimiste, l'équipe a repris confiance et l'environnement est sain. Le maintien, je connais pour avoir mené une telle mission avec Thoune. Là, j'avais pris neuf points en trois matches. Je n'ai pas de secret particulier, j'ai juste essayé de redonner confiance à l'équipe et elle adhère visiblement à ma philosophie. Dans le jeu, j'ai vu de l'engagement et un bloc haut. Cela a pas mal fonctionné à part contre Wurtsbourg où il nous a manqué quelque chose.

Un mot enfin sur le reste de votre programme?



Hormis Stuttgart, on doit aussi rencontrer Brunswick qui joue la montée. Sinon, on défiera aussi des équipes qui n'ont plus rien à perdre ou à gagner dans la compétition comme Heidenheim ou Fürth. Cela peut être un avantage. Ou pas... Enfin, on finira à Dresde où ce sera compliqué. Bielefeld avait battu Dresde il y a trois ans lors du dernier match de la saison en troisième Ligue. Il y aura de la revanche dans l'air. Mais je crois que le maintien est jouable.

