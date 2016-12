(AFP) - C'est une tradition: le foot anglais jouera lundi au lendemain de Noël, lors du fameux Boxing Day. En ce jour spécial, toutes les folies sont possibles, comme le montrent ces cinq matches restés gravés dans la culture populaire anglaise.

1970: la légende de Noël

Derby - Manchester United 4-4

C'était l'âge d'or du foot anglais. Des stars (Law, Mackay et Gemmill), des légendes (George Best, Bobby Charlton), un champ de patate sous la neige, un Baseball Ground plein comme un oeuf, une pluie de buts. Sans compter le suspense.

Dans l'histoire des «Red Devils», c'est aussi la fin de l'expérience Wilf McGuinness, remercié après le match, et le retour aux affaires du mythique Sir Matt Busby. Dans l'imaginaire populaire, ce match représente la quintessence du Boxing Day, une madeleine de Proust pour toute une génération de supporters.

1979: le «Massacre»

Sheffield Wednesday - Sheffield United 4-0

Lors du Boxing Day, les matches sont souvent des derbies pour éviter aux familles des longs déplacements, alors que les trains britanniques font aussi le pont.

Et près de 40 ans après, le «Boxing Day Massacre» du derby de Sheffield est toujours chanté par les supporters des «Owls» de Wednesday.

En ce lendemain de Noël 1979, United se déplace à Wednesday en tant que leader de la troisième division. Mais ce sont bien les Owls qui laminent leurs rivaux.

Un homme est resté le héros de cette bataille boueuse: Terry Curran, qui avait accepté de descendre de deux divisions pour évoluer dans le club qu'il chérissait enfant. Auteur notamment d'un but, il lance Wednesday dans une série de 16 matches sans défaite pour décrocher la promotion. Les «Blades», eux, terminent 12e.

Avec 49.309 spectateurs, le match détient le record de fréquentation pour une rencontre de ce niveau.

1991: la révolte de l'âne

Oldham - Manchester United 3-6

Deux événements ont marqué ce match inoubliable et constellé de buts.

D'abord, Denis Irwin a brisé un tabou du foot anglais. En célébrant comme un fou furieux ses deux buts contre son ancien club, le défenseur irlandais de ManU a choqué les supporters d'Oldham, dans la banlieue de Manchester.

Et c'est peut-être pour ça que le Boundary Park s'est moqué d'un jeune inconnu de 17 ans, entré à la mi-temps. Après avoir raté son premier contrôle, il a été la cible de braiements d'âne.

Les fans des «Latics» ne pouvaient alors pas le savoir, mais l'adolescent maladroit était appelé à devenir plus tard une légende de Manchester United: ce n'était autre que Ryan Giggs, pour l'un de ses premiers matches en équipe première.

Le Gallois s'est bien vengé en fin de match en inscrivant le sixième et dernier but des «Red Devils».

2007: règlement de compte à Stamford Bridge

Chelsea - Aston Villa 4-4

Ce match-là sent encore le soufre. Des buts, des coups, des cartons (5 jaunes et 3 rouges) et un bouquet final étincelant. «Villa» prend d'abord une belle avance de 2-0. Puis Knight prend un rouge.

Chevtchenko en profite pour égaliser avec un doublé puis Alex met Chelsea devant. Laursen égalise à 3-3 à la 72e minute. Le stade pense reprendre son souffle mais...

Côté Chelsea, Carvalho prend lui aussi un rouge, juste avant que Ballack ne remette les «Blues» devant à la 88e. Fini? Non. Cole fait un arrêt de la main deux minutes plus tard. Résultat: deuxième rouge pour Chelsea et égalisation sur un penalty de Barry.

Pour un Stamford Brige à bout de nerfs, il était temps que ça se termine.

2008: l'humiliation publique

Manchester City - Hull 5-1

Tout a mal commencé pour Hull. Après seulement une période, les «Tigers» sont déjà menés 4-0.

Et cela ne plaît pas du tout à Phil Brown. A la mi-temps, l'entraîneur retient ses joueurs, leur demande de s'asseoir devant la tribune visiteurs du City of Manchester Stadium... et leur passe un savon mémorable devant des fans médusés.

Les «Tigers» réduisent le score à la 80e avant d'en prendre un cinquième deux minutes plus tard.

Le discours du peu connu Brown n'aura servi à rien, mais le speech du technicien, qui entraîne désormais en troisième division, est passé à la postérité.



Le programme

Lundi 26 décembre

13h30: Watford - Crystal Palace

16h: Arsenal - West Bromwich

16h: Burnley - Middlesbrough

16h: Chelsea - Bournemouth

16h: Leicester - Everton

16h: Manchester United - Sunderland

16h: Swansea - West Ham

18h15: Hull - Manchester City

Mardi 27 décembre

18h15: Liverpool - Stoke

Mercredi 28 décembre

20h45: Southampton - Tottenham