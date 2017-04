Les Juniors du CS Fola ont largement dominé leurs homologues de la Jeunesse, mercredi soir au stade de la Frontière, en demi-finale de la Coupe de Prince. Les Rouge et Blanc se sont imposés par cinq buts à un. Ils disputeront la finale le 1er mai contre le Swift Hesperange, tombeur de l'Entente Progrès Niederkorn/Sanem.

C'est pourtant bien la Jeunesse qui avait ouvert la marque, avant de s'effondrer.

Dans l'autre demi-finale, les Juniors du Swift ont dû aller au bout des tirs au but pour évincer l'Entente Progrès Niederkorn/Sanem. Le score était de un but partout au terme du temps règlementaire, et les Hesperangeois se sont imposés 5-3 au botté des tirs au but.

La finale aura lieu le lundi 1er mai.