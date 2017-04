La marche était trop haute pour l'US Esch, ce jeudi soir. En trouvant rapidement l'ouverture par Turpel (19e), Dudelange n'a jamais douté au cours de cette deuxième demi-finale de la Coupe de Luxembourg. Pour faire bonne mesure, Stolz a inscrit un doublé à l'heure de jeu.

Par Didier Hiégel

Le match et sa note: il n'y aura qu'une équipe eschoise en finale de la Coupe de Luxembourg le 28 mai prochain, l'US Esch a échoué dans sa quête de l'impossible pour rejoindre le Fola vainqueur la veille du Racing.

Renverser la montagne dudelangeoise, même sur sa pelouse synthétique et soutenu par son public, n'était pas une mince affaire. Un terrain que les dirigeants locaux auraient aimé plus humide pour profiter de la vitesse de course de leur fer de lance. Mais Rodrigues, fort de ses 19 buts inscrits en championnat, n'a jamais pu se mettre réellement en position favorable. Le goleador a bien trouvé les filets de Joubert mais, piégé par le duo Schnell-Prempeh, il était signalé en position de hors jeu (29e).

Avant de céder sa place à Da Graça (77e), le numéro 17 aura encore l'occasion de se mettre en évidence mais ni ses dribbles, ni ses inlassables appels ne trouveront une juste récompense.

Jerry Prempeh protège le ballon devant Anthony Médri.

Photo: Fernand Konnen

Stolz enfonce le clou

En commençant le match au petit trot, en trouvant rapidement l'ouverture par Turpel (19e), qui a repris de la tête un corner dévié par Prempeh, Dudelange s'est facilité la vie face à un jeu trop stéréotypé. La seule alerte en première période pour le F91 étant signée Mélisse qui trouvait le poteau droit de Joubert suite à un dégagement complètement dévissé (41e).

Le F91 a eu les occasions de doubler la mise par Stolz (21e), Dikaba (25e), Prempeh (32e) ou encore par Couto, très actif en première période, mais Helio Lopes a retardé l'échéance. Le couperet est toutefois tombé à l'heure de jeu.

Obligée d'ouvrir sa garde pour se porter vers l'attaque, l'US Esch a été prise à revers. Pokar et Turpel ont servi de rampe de lancement, et Stolz, parti entre les lignes, n'a pas manqué l'occasion de conforter l'avance du tenant du titre (60e et 62e).

Dominés mais pas résignés, les Eschois ont tout tenté en fin de match pour sauver l'honneur mais Joubert s'est montré intraitable devant Da Graça (84e) alors que Ferreira ne trouvait pas le cadre à trois minutes du terme. Les locaux pouvaient peut-être regretter un penalty non sifflé dans les dix dernières minutes mais sortent de l'épreuve avec les honneurs.

L'équipe surprise de la saison a démontré de belles qualités et a eu un aperçu de ce qui l'attend la saison prochaine. Il lui faudra davantage tenir sa langue pour ne pas être inutilement sanctionné. Le F91, quant à lui, disputera sa onzième finale de Coupe depuis la saison 2001-2002 et tentera de remporter le sixième trophée de sa jeune histoire.

Une note de 12/20 vient récompenser une demi-finale qui n'a pas eu le suspense que le leader de Promotion d'Honneur aurait aimé lui insuffler.

Le fait du match: l'heure de jeu a été fatale à l'US Esch. Par deux fois, Stolz a été servi plein centre dans des conditions idéales. L'Allemand n'est pas du genre à trembler dans ses face-à-face et a inscrit un doublé qui a mis définitivement son équipe à l'abri.

Il n'y aura exceptionnellement pas d'homme du match dans cette rencontre, mais un hommage appuyé à la formation tout droit venue de Division 1 à l'entame de la saison. Du coeur, de la volonté et de belles qualités techniques. Bravo messieurs!

Titulaire surprise, Couto, qui tente ici de barrer la route à Vieira, a réalisé une bonne première période avant de s'éteindre.

Photo: Fernand Konnen

US Esch - F91 Dudelange 0-3



Stade du Lankhälz, pelouse synthétique, arbitrage de M. Krueger assisté de MM. Marcos et Mateus, 683 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Turpel (19e), 0-2 Stolz (60e), 0-3 Stolz 62e).

Corners: US Esch 5 (2+3); Dudelange 11 (8+3).

Cartons jaunes: Rodrigues (29e, contestation), Dione (36e, contestation), Vieira (38e, contestation), Ferreira (53e, contestation) pour l'US Esch; aucun à Dudelange.

US ESCH (4-2-3-1): H. Lopes; Rocha, Dione, Pereira, Danso; Vieira; Ferreira (cap.); Medri, Peixoto (85e Ribeiro), Viana (67e L. Gomes); Rodrigues (77e Da Graça).

Joueurs non utilisés: Sebastiani et Martins.

Absent: Ben Chabane (choix de l'entraîneur), Pinto (blessé).

Entraîneur: Pedro Resende.

F91 DUDELANGE (4-3-3): Joubert (cap); De Sousa (46e Schnell), Malget, Prempeh, Mélisse; Pokar, Dikaba, Pedro; Stolz, Turpel (67e Ibrahimovic), Couto.

Joueurs non utilisés: Frising; Da Mota, Jordanov.



Absents: Cruz, Laurienté, Humbert, Benajiba, N'Diaye (choix de l'entraîneur), Benzouien, Quercia, Nakache (phase de reprise), Deligny (blessé).

Entraîneur: Dino Toppmöller.



Les résultats des demi-finales

Mercredi: Fola (BGL Ligue) - Racing (BGL Ligue) 4-0

Jeudi: US Esch (PH) - F91 Dudelange (BGL Ligue) 0-3



Le parcours des finalistes

FOLA

Les Ardoisiers Perlé (D3) - Fola 0-7

US Sandweiler (PH) - Fola 0-1

US Hostert (PH) - Fola 3-5

Fola - Victoria Rosport (BGL) 2-0

Fola - Racing (BGL) 4-0

DUDELANGE

FC Schifflange 95 (D1) - Dudelange 1-7

Dudelange - Union Titus Pétange (BGL) 6-0

Wiltz (PH) – Dudelange 0-5

Differdange (BGL) – Dudelange 0-3

US Esch (PH) – Dudelange 0-3