(JFC). - La Juventus Turin, totalement maîtresse de son sujet, est allée s'imposer (0-2) grâce à un doublé de son attaquant international argentin, Gonzalo Higuain, ce mercredi soir à Monaco en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une finale entre la Vieille Dame et le Real Madrid, victorieux 3-0 de l'Atletico mardi, se profile le 3 juin à Cardiff.

Alors que la Juventus Turin aborde les débats tout en maîtrise et en sérénité, le jeune rookie monégasque Kylian Mbappé (18 ans) trouve par deux fois (13e et 16e) le vétéran Gianluigi Buffon (39 ans), intransigeant, sur sa route.

Privés de leur arrière-gauche fétiche Benjamin Mendy (souffrant des ischio-jambiers), relayé par Djibril Sidibé, tandis que Nabil Dirar occupe le côté droit, les Monégasques insistent par le Colombien Radamel Falcao, qui alerte Buffon: le gardien turinois assure en corner (19e).

Côté Juve, l'entraîneur Massimiliano Allegri a sorti l'ailier colombien Juan Cuadrado pour introduire Andrea Barzagli, et reformer le verrou à trois qui a fermé le but de la Juve et de l'Italie pendant des années, avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.



Kylian Mbappe (à g.), face à Giorgio Chiellini, a eu deux occasions coup sur coup aux alentours du quart d'heure de jeu. Mais ce seront les seules...

Photo: AFP

Poussé par Barzagli, le Brésilien Dani Alvès joue un cran plus haut au milieu de terrain, et Gonzalo Higuain est seul en pointe. A la demi-heure de jeu, l'attaquant international argentin profite d'une remise géniale en talonnade de Dani Alvès pour ouvrir la marque d'un plat du pied mortel (0-1, 29e).

Sur le velours, la Juve, dans une situation qu'elle affectionne, peut se contenter d'attendre et de laisser l'initiative du jeu à la formation de Leonardo Jardim. L'équipe principautaire qui aborde la seconde période pied au plancher, avec une grosse occasion d'emblée pour Falcao, mis sur orbite par Bernardo Silva. Mais le Colombien bute sur un Buffon toujours aussi infranchissable (46e). Trois minutes plus tard, le portier turinois coupe l'élan de Mbappé (49e).

Pratiquement à l'heure de jeu, une perte de balle coupable de Bakayoko permet à Dani Alvès de signer son second assist de la soirée, toujours au profit de Gonzalo Higuain, opportuniste, qui conclut au deuxième poteau pour doubler la mise (0-2, 59e). Malgré trois changements opérés dans les rangs monégasques, et une ultime occasion à la dernière minute pour Germain de la tête (90e), plus rien ne changera au cours de la dernière demi-heure.



Comme elle l'avait déjà fait à deux reprises précédemment en Ligue des champions, en demi-finale (déjà!) en 1998, puis en quart de finale en 2015, la Juventus Turin est bien partie pour éliminer une troisième fois l'AS Monaco.



Miralem Pjanic (en bleu) à la manoeuvre, devant Fabinho et Bakayoko

Photo: AFP

La fiche technique

Stade Louis II: AS Monaco - Juventus Turin 0-2 (mi-temps: 0-1)

Arbitrage d'Antonio Mateu Lahoz (ESP), 16.700 spectateurs.

Evolution du score: 0-1 et 0-2 Higuain (29e et 59e).



Corners: 7 (4+3) pour Monaco; 3 (2+1) pour la Juventus Turin.

Cartons jaunes: Fabinho (37e, tacle dans les chevilles de Pjanic) à Monaco; Bonucci (21e, tacle par derrière sur Falcao), Marchisio (58e, intervient en retard sur Fabinho) et Chiellini (69e, coup de coude dans le visage de Falcao) à la Juventus Turin.



AS MONACO (4-4-2): Subasic; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé; Bernardo Silva (82e Touré), Fabinho, Bakayoko (67e Moutinho), Lemar (67e Germain); Mbappé, Falcao.

Entraîneur: Leonardo Jardim (POR).

JUVENTUS TURIN (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic (89e Lemina), Marchisio (81e Rincon); Dani Alvès, Dybala, Mandzukic; Higuain (77e Cuadrado).

Entraîneur: Massimiliano Allegri (ITA).

Les demi-finales aller

Real Madrid (ESP) - Atletico Madrid (ESP) 3-0

AS Monaco (FRA) - Juventus Turin (ITA) 0-2

Les demi-finales retour

Mardi 9 mai

Juventus Turin (ITA) - AS Monaco (FRA)

Mercredi 10 mai

Atletico Madrid (ESP) - Real Madrid (ESP)

Finale

Samedi 3 juin à 20h45 au Principality Stadium de Cardiff (Pays de Galles)