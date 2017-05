(JFC). - En dominant 3-0, grâce à un triplé de l'incontournable Cristiano Ronaldo, son voisin de l'Atletico Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid a accompli un grand pas vers la finale du 3 juin à Cardiff. Ce mercredi soir, place à la seconde demi-finale entre Monaco et la Juventus Turin.

Après un début de match pied au plancher dans son antre de Santiago Bernabeu, et déjà une grosse double occasion après seulement six minutes pour Carvajal et Benzema, le Real ouvre la marque dès la 10e minute via... l'inévitable Cristiano Ronaldo, d'une reprise de la tête au petit rectangle sur un centre de la droite de Casemiro (1-0, 10e).

Cette première demi-finale est très rythmée, le jeu passe rapidement d'un camp à l'autre, et les occasions se succèdent, premettant aux gardiens de se mettre en évidence: Oblak, successivement devant Kroos (16e), Isco (17e) et Benzema (20e), puis surtout, en face, Navas, qui sort parfaitement dans les pieds de Gameiro (21e) pour éviter l'égalisation des Colchoneros.

Modric (24e) et Benzema (29e), d'un superbe retourné, ont l'occasion de doubler la mise pour les Merengue, mais leurs essais manquent la mire de (très) peu.



Moins fertile en occasions, la seconde période est nettement plus hachée, jusqu'à... un nouvel éclair de génie de Cristiano Ronaldo, qui double la mise d'une reprise fulgurante pied droit sur un service de Benzema (2-0, 73e).



Ce même CR7 qui est à la réception d'un judicieux centre en retrait de Lucas Vszquez pour crucifier une troisième fois Oblak (3-0, 86e) et envoyer pratiquement le Real Madrid en finale avant même le match retour au stade Vicente Calderon, qui aura lieu le mercredi 10 mai, tandis que la seconde demi-finale aller oppose ce mercredi (20h45) l'AS Monaco à la Juventus Turin.