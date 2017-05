(JFC). - En allant s'imposer (1-0) à l'extérieur face au Celta Vigo, jeudi en demi-finale aller de l'Europa League, Manchester United a pris une sérieuse option sur la finale du 24 mai à Solna. Le match retour aura lieu à Old Trafford jeudi prochain, le 11 mai. Dans l'autre demi-finale jouée mardi, l'Ajax Amsterdam avait dominé l'Olympique Lyonnais quatre buts à un.

Du côté mancunien, et en dépit de la cascade de forfaits à laquelle il a dû faire face, José Mourinho choisissait de titulariser le Français Paul Pogba, de retour de blessure, dans l'entrejeu aux côtés de l'Espagnol Ander Herrera et du Belge Marouane Fellaini, tandis que l'Argentin Sergio Romero prenait place dans les buts, conformément à la rotation instaurée par Mourinho. Quant à Wayne Rooney, Anthony Martial et Juan Mata, ils s'asseyaient tous trois sur le banc des remplaçants.



En face, aucune surprise dans le onze de départ du Celta Vigo, l'entraîneur argentin Eduardo Berizzo alignant notamment son trio d'attaque Aspas-Guidetti-Sisto.



La première grosse occasion est en faveur des Espagnols, mais le Danois du Celta Daniel Wass croise trop sa reprise de la tête (11e). Les Red Devils répondent du tac au tac: le superbe envoi enroulé de Rashford oblige Sergio Alvarez à dévier le ballon du bout de gants en corner (20e).

Jesse Lingard (Manchester United, à dr.) tente d'éviter Jonathan "Jonny" Castro Otto (Celta)

Photo: Reuters

Après un travail phénoménal de Pogba, l'Arménien Mkhitaryan se heurte à Sergio Alvarez (35e), tout comme Lingard, servi par Rashford, quelques minutes plus tard (39e). Malgré quelques occasions et une maîtrise globale dans le jeu du côté de United, le repos est atteint sans but.

Il faut attendre pratiquement un quart d'heure en seconde période pour assister à un premier danger pour Romero, le gardien mancunien qui préfère dévier en corner l'envoi dangereux de Sisto (59e). Huit minutes plus tard, Marcus Rashford, séché par Mello, se fait justice en convertissant admirablement le coup franc (0-1, 67e).

Classé seulement onzième en Liga, le Celta Vigo ne disposait clairement pas des ressources nécessaires pour bousculer son adversaire et refaire son retard. Le retour dans une semaine à Old Trafford s'annonce compliqué pour la formation galicienne, tandis que dans leur "théâtre des rêves", les Red Devils de José Mourinho, nantis de leur petit avantage d'un but, semblent plutôt sur le velours.



Le Belge de Manchester United Marouane Fellaini (en rouge) domine de la tête (et des épaules) le Chilien du Celta Vigo, Pablo Hernandez

Photo: AFP

La fiche technique

Stade Balaidos: Celta Vigo - Manchester United 0-1 (mi-temps: 0-0)

Arbitrage de Sergei Karasev (RUS), 26.202 spectateurs.



Le but: 0-1 Rashford (67e).



Corners: 4 (1+3) pour le Celta Vigo; 4 (1+3) pour Manchester United.



Cartons jaunes: Mallo (66e, bloque fautivement Rashford qui filait vers le rectangle) au Celta Vigo; Fellaini (33e, accrochage sur Hernàndez) et Pogba (85e, rouspétance) à Manchester United.



CELTA VIGO (4-3-3): Sergio Alvarez; Mallo (cap.) (90°1 Beauvue), Cabral, Roncaglia, Jonny; Wass (74e Jozabed), Radoja, Hernàndez; Aspas, Guidetti, Sisto.



Entraîneur: Eduardo Berizzo (ARG).



MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; A. Valencia (cap.), Bailly, Blind, Darmian; Ander Herrera, Pogba, Fellaini; Rashford (80e Martial), Lingard, Mkhitaryan (78e Young) (89e Smalling).



Entraîneur: José Mourinho (POR).



Les demi-finales aller

Ajax Amsterdam (NED) - Olympique Lyon (FRA) 4-1



Celta Vigo (ESP) - Manchester United (ENG) 0-1



Les demi-finales retour

Jeudi 11 mai à 21h05



Olympique Lyon (FRA) - Ajax Amsterdam (NED)



Manchester United (ENG) - Celta Vigo (ESP)



Finale

Mercredi 24 mai à 20h45 à la Friends Arena de Solna (Stockholm) (SUE)