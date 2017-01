(AFP) - La deuxième partie de la 5e étape du Dakar, entre Tupiza et Oruro en Bolvie, a été annulée en raison des mauvaises conditions météos, permettant à l'Anglais Sam Sunderland de prendre la tête au classement général en moto. Du côté des voitures, Sébastien Loeb s'est imposé à l'issue d'une journée perturbée par la météo.

«L'étape du jour se terminera finalement à l'ASS1 après 219 km», ont précisé les organisateurs. Originellement, cette 5e étape devait relier les villes de Tupiza à Oruro sur 692 kms. Il restait un peu plus de 470 kms à parcourir lorsque la décision a été prise d'annuler la deuxième partie de cette spéciale.

En moto, l'Anglais Sam Sunderland (GBR/Ktm), le plus rapide sur la première partie de l'étape, remporte du coup sa deuxième victoire sur le Dakar et prend la tête du général. - , ont ajouté les organisateurs.

Selon les organisateurs, la piste est «devenue impraticable suite aux mauvaises conditions météos qui règnent sur la route d'Oruro».



Du côté des voitures, Sébastien Loeb a signé sa deuxième victoire dans ce Dakar 2017. Le pilote Peugeot a rejoint l'arrivée de la première partie de spéciale, où la course a été arrêtée, en 2h24'03". Il devance l'Espagnol Nani Roma de 44" et son coéquipier Stéphane Peterhansel d'1'31".

Loeb, qui avait déjà remporté la deuxième étape mardi, se retrouve deuxième du général, à 1'09" de Peterhansel. Il s'agit de la 6e victoire d'étape dans le Dakar pour l'Alsacien, après quatre succès à l'occasion de sa première participation en 2016.



Ce samedi, les concurrents prendront le départ de la plus longue spéciale de ce Dakar: 527 km chronométrés entre Oruro et La Paz pour les autos, motos et quads, 513 pour les camions, pour un total de 786 km pour les premiers et 772 km pour les seconds. Avant une journée de relâche à La Paz.