(AFP) - Stéphane Peterhansel a remporté samedi son 13e Dakar, à l'issue de la douzième et dernière spéciale du Dakar 2017, à Rio Cuarto, en Argentine, devant ses coéquipiers chez Peugeot Sébastien Loeb, vainqueur de l'étape, et Cyril Despres.

Pour le Britannique Sam Sunderland (KTM), 27 ans, c'est une première victoire en moto, après deux tentatives soldées par des abandons en 2012 et 2014.

Dans cette dernière étape, entre Rio Cuarto et Buenos Aires, Loeb l'a emporté en auto, à l'issue des 64 km de spéciale. En moto, le Français Adrien van Beveren et l'Espagnol Gerard Farres Guell, à la lutte pour la troisième place finale, ont signé le même temps.

C'est la septième victoire de «Peter», 51 ans, au volant d'une voiture, après 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 et 2016. Il en avait gagné auparavant six au guidon d'une moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998), deux records.

Il a également remporté trois étapes lors de cette 39e édition.



Deuxième triplé pour Peugeot



A l'issue de près de 8 800 km de course, il devance Loeb, vainqueur de cinq étapes, de 5'13'' et Despres de 33'28''. Il s'agit du deuxième triplé de l'histoire de Peugeot après 1990, quand le constructeur s'est retiré du rallye-raid, pour ne revenir qu'en 2015.

Le dernier constructeur à avoir réalisé un triplé était Mini en 2014. Avant cela, Mitsubishi l'avait fait en 1992 et Volkswagen en 2010 et 2011. La marque japonaise avait également pris les quatre premières places en 1997, 1998 et 2003 et les huit premières en 2002.

Sunderland, qui a pris la tête à l'issue de sa victoire dans la cinquième étape, est le premier Britannique à s'imposer en moto. Il succède au palmarès à l'Australien Toby Price, qui avait abandonné sur blessure lors de la quatrième étape.

Il s'agit du 16e succès consécutif dans le Dakar pour le constructeur autrichien KTM.

Le Britannique devance son coéquipier autrichien Matthias Walkner de 32' et Farres Guell de 35'40''. Van Beveren est quatrième à 36'28''.