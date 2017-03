(ER) - Greg van Avermaet (BMC) a remporté le GP de l'E3 ce vendredi à Harelbeke alors qu'en Espagne, c'est Alejandro Valverde (Movistar) qui s'est imposé au sommet du port de Tortosa.

Les coureurs belges étaient à l'honneur sur les routes de Flandre avec un podium cent pour cent noir-jaune-rouge après le 206,1 km: Van Avermaet a devancé Philippe Gilbert (Quick-Step) et Oliver Naesen (Ag2r). Le trio s'est détaché dans le Vieux Quaremont.



A un peu plus d'une semaine du Tour des Flandres dont il sera l'un des favoris, le champion olympique succède au palmarès au Polonais Michal Kwiatowski, récent vainqueur de Milan-SanRemo.



«Nous étions trois copains devant. Mais il faut faire abstraction de cela. C'était une partie de poker. Je suis heureux de ce succès d'autant plus que mes problèmes respiratoires du début de semaine sont oubliés», a déclaré Van Avermaet.

Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker a fini 47e à 2'12" alors qu'Alex Kirsch a chuté, en même temps que le champion du monde Peter Sagan, à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée. Le Luxembourgeois de WB Veranclassic a finalement abandonné après cet incident, son vélo étant cassé. Il sera également au départ de Gand-Wevelgem, dimanche.



Le début de course a été marquée par la chute de Tony Gallopin, qui a chuté dans les premiers kilomètres du Grand Prix de l'E3. Il a été emmené à l'hôpital pour faire examiner son poignet gauche mais le coureur français de la firmation Lotto ne souffre d'aucune fracture.

Valverde devant Froome et Contador

La 5e étape du Tour de Catalogne se disputait sur 182 km entre Valls et Lo Port. Le spectacle était lui aussi au rendez-vous et on a assisté à un final royal entre les cadors du peloton. Alejandro Valverde (Movistar) a mis le feu aux poudres et s'est imposé en soltaire avec 13" d'avance sur Chris Froome (Sky) et Alberto Contador (Trek).

Grâce à cette victoire, Valverde prend la tête du classement général avec 21" d'avance sur Froome et 47" sur Contador. Il détrône donc Tejay Van Garderen. L'Américain n'a pas réussi à soutenir le rythme des favoris dans la montée, il a perdu près de 2 minutes et se retrouve à la 6e place au général, à 1'18" de Valverde.

Ben Gastauer (Ag2r) a rallié l'arrivée avec un retard de 6'58" (63e). Au classement, le Schifflangeois occupe la 61e place à 23'46" avant les deux dernières étapes du week-end.