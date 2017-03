(JFC). - Le 49e Grand Prix Samyn (BEL, 1.2) a souri au Belge Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), qui s'est imposé au sprint dans un final explosif à deux devant le Luxembourgeois Alex Kirsch (WB-Veranclassic Aqua Protect) au bout des 202,2 km du parcours.

Van Keirsbulck succède au palmarès du Samyn au Néerlandais Niki Terpstra, alors que pour sa part, Alex Kirsch a signé une course remarquable, où il ne lui aura manqué en fin de compte que le coup de rein final sur la ligne d'arrivée à Dour.



Le Luxembourgeois de l'équipe Wallonie-Bruxelles Veranclassic Aqua Protect n'a jamais quitté les avant-postes de la course. A 42 km du but, il intégrait une échappée de onze hommes, qui fondait d'abord à huit, puis à sept coureurs, avant de se réduire à 21 km de la ligne d'arrivée à un trio composé d'Alex Kirsch, Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) et Tosh van der Sande (Lotto-Soudal).

L'avance des trois hommes de tête - qui perdaient Tosh van der Sande au passage - sur le peloton a culminé à une trentaine de secondes, et le binôme Van Keirsbulck-Kirsch conservait 22 secondes d'avance sur sept coureurs partis en contre-attaque à 5 kilomètres du but, avant de s'expliquer au sprint dans les rues de Dour. Le mano a mano entre les deux hommes dans le dernier kilomètre tournait donc finalement à l'avantage du plus expérimenté.

A 11 secondes, le Belge Iljo Keisse (Quick-Step Floors) a pris la troisième place, devant le Français Florian Sénéchal (Cofodis).



Majerus 16e chez les Dames



Un peu plus tôt dans l'après-midi, du côté du Samyn des Dames (1.2), la victoire est revenue à l'Espagnole Sheyla Gutiérrez (Cylance Pro Cycling), qui s'est imposée au sptrint au bout des 100,5 km devant la Néerlandaise Amy Pieters (Boels-Dolmans) et l'Australienne Tiffany Cromwell (Canyon SRAM Racing), troisième à deux sccondes.

La Luxembourgeoise Christine Majerus (Boels-Dolmans) a quant à elle fini 16e à 2'18".