(JFC). - Le jeune (20 ans) Kristoffer Halvorsen (Joker Icopal) a remporté vendredi la 7e édition de la Handzame Classic (1.1) dans la province belge de Flandre occidentale. Le Norvégien a réglé le sprint devant le Britannique Adam Blythe et le Belge Kenny Dehaes. Quant au Luxembourgeois Alex Kirsch, il a fait partie d'un groupe d'échappés repris à 36 km de l'arrivée.

Très prometteur, champion du monde Espoirs en 2016, Kristoffer Halvorsen (Joker Icopal) a signé ce vendredi sa première victoire chez les professionnels. Et quel succès! Dans un sprint peu académique, il a devancé sur la ligne d'arrivée à Kortemark au bout des 197,1 km de course les pourtant routiniers Britannique Adam Blythe (27 ans, Aqua Blue Sport), champion de Grande-Bretagne, et le Belge Kenny Dehaes (32 ans, Wanty-Groupe Gobert).



Halvorsen succède au palmarès au Slovaque Erik Baska.

Kirsch repris à 36 km de l'arrivée



Côté luxembourgeois, Alex Kirsch (24 ans, WB-Veranclassic) s'est porté à l'attaque. Présent dans une échappée de six hommes (en compagnie du Danois Mads Würtz Schmidt, des Belges Iljo Keisse et Timothy Stevens, de l'Allemand Jonas Koch et de l'Autrichien Lukas Pöstlberger) qui a compté jusqu'à 55 secondes d'avance sur le peloton (à 50 km de l'arrivée), il a été repris par le peloton à 36 bornes de la ligne.

A l'arrivée, Alex Kirsch a fini 91e, à 6'47".

Dans le sprint, ses équipiers Kevyn Ista, Maxime Vanthomme et Lawrence Naesen n'ont pas pu amener le Néerlandais Roy Jans dans les meilleures dispositions pour l'emballage final; Jans signe la sixième place.

Quant aux deux autres coureurs grands-ducaux présents sur cette épreuve, Pit Leyder et Gaëtan Pons, de la formation Leopard Pro Cycling, ils n'ont pas rallié la ligne d'arrivée.