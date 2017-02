(ER). - Après les premières classiques flandriennes - Omloop Het Nieuwsbald et Kuurne-Bruxelles-Kuurne - le week-end passé, et avant le GP Samyn ce mercredi, le manager de la formation WB Veranclassic Aqua Protect, Christophe Brandt parle de son coureur luxembourgeois, Alex Kirsch.

Christophe Brandt, quel regard portez-vous sur les premiers pas d'Alex Kirsch sous ses nouvelles couleurs?



Il est au niveau où on l'attend à ce moment-ci de la saison. Alex a aussi préparé très studieusement le week-end d'ouverture, il en avait fait un objectif et il a répondu aux attentes. Le fait de se montrer sur le Tour du Haut-Var (18-19 février) lui a fait le plus grand bien. Cela l'a rassuré sur sa condition. Personnellement, je savais qu'il pouvait être performant mais un coureur a toujours besoin de prestation en course pour s'en convaincre.



Quelles sont ses qualités?



C'est un coureur intéressant, car il affiche plusieurs profils. Il est taillé pour briller sur les classiques de type flamandes et au fur et à mesure que la saison avance, il est capable de s'illustrer sur des courses d'une semaine ou des épreuves comme le SkodaTour de Luxembourg. Il sait passer les bosses, il sait aussi rouler contre la montre. Cela en fait un coureur complet. Pour toute équipe, c'est un garçon intéressant.



Ce mercredi, le GP Samyn marque le début de la saison cycliste en Wallonie. Est-ce un moment particulier pour vous et votre équipe?



C'est une course importante pour nous effectivement. On a pris part le week-end passé en Belgique à deux épreuves qui regroupaient des équipes WorldTour. Mercredi, hormis Quick-Step, Lotto Soudal et LottoNL-Jumbo, on va croiser des formations de notre valeur et j'espère que nous pourrons signer un bon résultat, même si le parcours s'annonce piégeux, notamment avec quelques secteurs pavés.



