Le Fola et la Jeunesse Esch et l'Entente Progrès/Sanem se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Prince. La rencontre Swift - Rumelange a été arrêtée.



Par Daniel Pechon



Dans le premier quart de finale, joué mardi, un festival offensif de Santos Morais Denilson a mis Schifflange à genoux. L’attaquant du Progrès/Sanem a inscrit les trois premiers buts, un avant la pause et deux après. Kevin Kaas a clôturé la marque (4-0).

"Le résultat est trop élevé et ne reflète pas la physionomie du match. Durant les soixante premières minutes, Schifflange a été la meilleure équipe, avec de nombreuses occasions mais sans effet devant le but", a expliqué Gilles Rodenbour, le coach de Schifflange.



Lorenzo De Carolis, entraîneur du Progrès, n’a pas de préférence comme adversaire au tour suivant.



Les Sangliers ont résisté



Comme le Progrès, le Fola Esch , devant 200 spectateurs, a construit sa qualification après l’heure de jeu face à Grengewald. Le gardien de l’Entente Grengewald a retardé l’ouverture du score en stoppant un penalty de Lucas Raposo dès la 11e minute. Face à un Fola très dominateur,les visiteurs se sont repris en fin de première période en se créant deux occasions que Dany Goncalves a annihilées. Lors d'un second acte plus ouvert et après les changements de Miguel Correia, le coach du Fola, les Eschois ont trouvé la faille par Sedja Glenn (60e et 73e) et Lucas Raposo (79e).



"Un match sérieux. On est parvenu à piéger l’Entente", a commenté Miguel Correia. "C’était un peu David contre Goliath. Notre équipe, plus jeune, a affronté un onze aux qualités techniques impressionnantes dans une rencontre serrée jusqu’au 1-0. Les Sangliers de Grengewald sortent la tête haute", a expliqué Jean-Pierre Enzen, l'entraîneur de Grengewald.



L’autre équipe de la Métropole du Fer, la Jeunesse, n’a fait qu’une bouchée de Munsbach/Moutfort qui, malgré un but précoce encaissé après trois minutes, a tenté de résister. Les occasions se sont succédé pour la Jeunesse, surtout après la pause selon Roger Spautz. Le marquoir s’est arrêté à 5-0. Thomas Manzetti, un des meilleurs joueurs sur le terrain, a inscrit trois buts, et Drin Gashi a clôturé la marque. A noter la présence de Brandon Soares, cadre de l’équipe 1, qui a donné de l’étoffe à la formation de Roger Spautz

Enfin, Swift - Rumelange a été interrompu par l’arbitre à cinq minutes du terme, le score indiquait 1-0 en faveur de Hesperange. Les clubs n'ont pas donné d'explications pour le moment.



Les résultats



Entente Niederkorn/Sanem - Schifflange 5-0

Entente Grengewald - CS Fola 0-3

AS Jeunesse Esch - Ent. Munsbach/Moutfort 5-0

Swift - Rumelange 1-0 arrêté