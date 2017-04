L'équipe nationale dames dispute, de ce jeudi à mardi prochain, aux îles Féroé, un tournoi de préqualification pour la Coupe du monde 2019. Karen Marin nous livre ses impressions avant le début d ce mini tournoi avec la Turquie, le Monténégro et le pays hôte.

Karen Marin, qui aura 18 ans le 12 mai, est une des trois joueuses sélectionnées de Bettembourg, leader en Ligue 1 et qui fournit trois des quatre plus jeunes joueuses de la sélection (18 joueuses). Jil Kalmes de Lintgen est la plus jeune de l'équipe.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Karen, quel est l'objectif de l'équipe?

Nous ne partons pas aux îles Féroé pour passer vacances car il y pleut tout le temps... Dans notre tête, nous visons la qualification. En 2015, en Moldavie, nous avions terminé avec une victoire en trois matches. Cette fois-ci, on va affronter les îles Féroé (38e au ranking UEFA) que nous avons battues en match amical à Luxembourg, le 4 novembre dernier (2-1), et fait match nul le 6 novembre (1-1). Le Monténégro (44e au ranking UEFA) est une inconnue, même si nos U16 ont battu leurs homologues voici peu. Enfin, la Turquie (32e au ranking UEFA) est évidemment l'équipe favorite du groupe. Mais qui sait.

L'équipe est elle plus forte que lors du dernier tournoi en Moldavie?

Oui, c'est mon sentiment. Nous avons acquis plus de rapidité, de rythme. Je suis attaquante mais je trouve qu'offensivement nous avons fortement progressé. Tactiquement, nous nous trouvons mieux aussi. Le rajeunissement de l'équipe donne de l'explosivité et de l'enthousiasme. La défense est composée de joueuses expérimentées, le milieu de terrain est un mixte entre jeunesse et maturité, et l'attaque est pleine de fougue avec des jeunes joueuses

Est-ce que l'ambiance électrique des derniers matches de championnat ne risque pas de déteindre sur les joueues qui se retrouvent en équipe nationale?

Pas du tout. Certains matches peuvent se dérouler dans une très mauvaise ambiance. Mais, après la douche, tout est oublié et on se taquine ensemble.

L'équipe est-elle bien entourée?



De ce coté-là, c'est parfait. Nous sommes bien encadrées et on a presque rien à envier aux hommes... sauf que nous devons assurer tous nos frais de déplacement. Cela reste un détail mais c'est un principe. Ce n'est pas toujours facile pour les joueuses du Nord qui doivent se rendre à Mondercange. Les dames sont un peu les parents pauvres de la fédération.

Débuter contre les îles Féroés, est-ce un avantage ou un désavantage?

Débuter contre l'équipe réputée la plus faible, que nous avons déjà battue, avec notre enthousiasme intact de la préparation, est idéal. Avec une victoire, on ferait le plein de confiance. Par contre, débuter face à l'équipe la plus forte et subir une défaite, même si elle est logique, ébranlerait un peu la confiance et l'enthousiasme. Avec une victoire en poche dès le départ, on a notre sort entre les main jusqu'au dernier match face au Monténégro car les deux premiers classés de la poule sont qualifiés pour la phase suivante.

Le programme de la compétition



Jeudi

15h: Turquie - Monténégro

19h30: îles Féroé - Luxembourg

Samedi

15h: Monténégro - îles Féroé

19h30: Turquie - Luxembourg

Mardi

15h: Luxembourg - Monténégro

15h: îles Féroé - Turquie