L'un des deux duels mettra aux prises les deux leaders de chaque série dans les demi-finales de la Coupe de Luxembourg. Le Samba Seven ALSS Futsal Niederkorn, leader de Ligue 1 affronte l'Union Racing Luxembourg, leader de Ligue 2. Le meilleur buteur du Racing, Rafael Valente, préface cet affrontement phare.



Par Stéphane Guillaume



Une marche, c'est ce qu'il reste à gravir aux deux équipes pour disputer la finale qui fait rêver plus d'un joueur de futsal au Luxembourg. Rafael Valente et le tout Union Racing Luxembourg trépignent d'impatience à l'idée d'affronter le Samba Seven ALSS Futsal. Ils savent à quoi s'attendre. «Cette demi-finale sera du même calibre que notre quart de finale contre Differdange 03, on va jouer une équipe de Ligue 1 qui a un rythme plus élevé. Nous nous entraînons bien et savons que nous allons jouer un match difficile contre une équipe favorite au titre de Ligue 1», relate le leader technique du Racing.



Le club basé à Luxembourg-ville n'en est pas à son premier coup d'essai, il s'est déjà offert le luxe de défenestrer deux équipes de Ligue 1. Pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit du FC Bettendorf et surtout du FCD03. «Nous effectuons une bonne saison, assez régulière, et avons réussi à nous hisser jusqu'en demi-finale, ça va être un match difficile et compliqué face à un adversaire qui joue assez offensivement. Samba Seven ALSS Futsal part naturellement favori, je pense que ce sera du 60/40.»

Deux attaques prolifiques

Les deux formations présentes des statistiques assez affolantes avec 112 buts inscrits pour le leader de Ligue 1 et 92 pour celui de Ligue 2. On peut en déduire que les deux formations ne resteront pas arc-boutées en défense et que les buts seront au rendez-vous.



Rafael Valente est d'ailleurs le meilleur buteur de Ligue 2 avec trente réalisations. Ajoutez à cela cinq buts en Coupe. Il sera sans doute surveillé comme le lait sur le feu. «J'ai confiance en mes coéquipiers, nous sommes une équipe très unie et j'ai la chance qu'ils me mettent souvent dans des positions idéales. Le plus important c'est la victoire et c'est le groupe qui primera toujours au-delà de toute individualité dans notre équipe.»

Le Samba Seven ALSS possède des atouts offensifs comme Carlos Soares et Jorge David, susceptible de faire la différence à tout moment sur un coup de rein dévastateur voire même Antonio Abreu habilité à décocher des frappes rageuses et anodines. Le buteur en est conscient mais se méfie plutôt de tout le collectif et ne se braque pas sur l'une ou l'autre personne. «Je ne mettrais pas un joueur au-dessus des autres, je trouve que ce sont tous des bons joueurs. Nous allons devoir faire attention et rester concentrés tout le long du match.»

Le programme des demi-finales

Dimanche à 18h

Amicale Clervaux Futsal (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L1)

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (L1) - Union Racing Luxembourg (L2)