Surprise de ces demi-finales de la Coupe des dames, Mamer a empêché Junglinster de disputer une septième finale en neuf ans. Dans l'autre demi-finale, Rosport/Berdorf/Christnach a logiquement, mais pas sans difficultés, éliminé Vianden, le pensionnaire de Ligue 2.



Par Daniel Pechon

Junglinster n'avait plus été battu en coupe depuis trois ans et demi. Le soir du 16 octobre 2013, la Jeunesse avait été écartée aux tirs au but... par Mamer. Samedi, Junglinster a pris un bon départ et comptait deux buts d'avance au début du second acte. Puis à la 70e minute, Janine Hansen a redonné espoir à Mamer avant une égalisation in extremis de Melody Laurent après un cafouillage à la 89e, qui obligeait les deux équipes à se départager aux tirs au but.

Celia Pinto était décisive pour Mamer dans le... septième tir au but (6-5). l'élimination est difficile à avaler à Junglinster: «Nous menons 2-0 avec un penalty manqué et de nombreuses occasions. Mamer nous punit sur pratiquement ses deux seules occasions. On peut penser que c'est cruel mais l'équipe qui voulait le plus aller en finale a gagné», a résumé Gérôme Henrionnet, le coach de Junglinster.

«Les deux équipes méritaient la finale mais nous n'avons pas volé notre place. Mamer a été au bout de la souffrance pour égaliser. Et Junglinster, qui a dominé la première mi-temps, avait les jambes lourdes en fin de rencontre (après un match en semaine)», a résumé Filipe Da Cunha, l'entraîneur de Mamer.

Mamer avait remporté sa dernière finale de coupe en 2009... face à Junglinster (4-2).

Rosport a souffert

Dans la seconde demi-finale, Celine Alves a mis une première fois en avance Rosport/Consdorf/Christnach (5e) , une seconde fois juste avant la pause (40e) après l'égalisation de Vianden (15e). Ce n'est qu'en fin de match que Lena Goedert a fait le break pour l'équipe de Ligue 1, au grand soulagement de Carlo Calmes son entraîneur qui après la rencontre a réagi: «Un match très stressant face à une belle et étonnante équipe de Vianden. Et c'est une grosse surprise de rencontrer Mamer en finale. Nous aimons jouer Mamer. »

Du côté de Vianden, Dave Carvalho se montrait satisfait: «Un match intense sans que la différence de division soit visible. Nous avons encaissé tôt et réagi vite pour ensuite nous battre, avec une bonne deuxième mi-temps. Mais Rosport a été plus fort. L'exploit reste là , s'être glissé dans le dernier carré.»

La finale sera disputée le 3 juin.

Ligue 1: Bettembourg assure

On jouait aussi en championnat. Bettembourg, le leader, a fait le travail dans le match en retard à Lintgen et rétabli à trois points son avance sur Junglinster, son prochain adversaire du choc de fin de saison. Bettembourg a démarré pied au plancher face au Minerva pour mener 3-0 après un quart d'heure de jeu avec les buts de Melissa Muacho (8e), Anouchka Besch (11e) et Cathie Martins (16e).

Jessica Heintz a réduit le score pour les locales juste avant la pause. Melissa Muacho et Cathie Martins ont ajouté deux autres buts avant l'heure de jeu (1-5). «C'est un terrain où nous avons souvent du mal. Ce ne fut pas notre meilleur match. Espérons que les blessées du jour seront rétablies pour le choc de samedi» a expliqué Daniel Nunes, le coach de Bettembourg.