Romain Ruffier traverse une période de turbulence et veut s'appuyer sur la Coupe de Luxembourg pour sortir la tête de l'eau. Le gardien du Racing évoque le Fola et reconnaît que le maintien reste la priorité du club de la capitale. Aussi alléchante soit une qualification pour la finale...

Propos recueillis par Christophe Nadin



Romain, le Racing a bien du mal à sortir de l'ornière. Quel état d'esprit anime le groupe en ce moment?



Le groupe vit plutôt bien cette situation et ne s'alarme pas. On bosse bien à l'entraînement, on fait de bons matches, mais il nous faut travailler la finition et gommer certaines petites erreurs.

Cette histoire de finition, ça ne date pas d'hier...

Oui, je préfèrerais perdre des matches 5-6 plutôt que 0-2. Cela signifierait qu'il nous faut juste travailler la défense. Je n'ai pas les stats, mais contre le Fola, on doit avoir une possession de balle d'environ 65 % mais on ne parvient pas à concrétiser. Ni même à être dangereux d'ailleurs. C'est aussi un problème de dernière passe, mais on bosse dessus.



L'actualité, c'est la coupe et des retrouvailles avec le Fola trois jours après votre défaite en championnat. Un mot sur cet adversaire?



On les a bien embêtés. Ils ont la réussite de mettre le 1-0 alors qu'aucune des deux équipes ne s'était procurée une occasion. C'est un peu dommage car on avait bien réussi à les canaliser. Maintenant, c'est la coupe. C'est autre chose. Tout peut se passer. A nous de réitérer cette bonne performance, de gommer ces petites erreurs et d'être efficaces devant.

Avez-vous vu des failles au Fola?

Le Fola fait partie des trois meilleures équipes du pays, donc il n'y a pas énormément de failles: ça joue bien au ballon, ça fait preuve de solidarité, ça ne lâche rien. Ils sont patients, sereins. Si le coach a vu des faiblesses, il nous en fera part pour qu'on les exploite. Mais concentrons-nous d'abord sur nous!

Si vous deviez choisir entre la coupe et le maintien?

C'est compliqué, mais pour la survie du club, il faut se maintenir. Bien sûr que se qualifier pour une Coupe d'Europe serait magnifique mais le club a besoin de stabilité. Ce n'est pas moi qui fixe les objectifs, mais le maintien me semble primordial.

Sur un plan personnel, vous semblez traverser une période plus compliquée. Comment vivez-vous ça?

Oui, ce n'est pas facile. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis au Luxembourg. J'étais satisfait de mes six premiers mois puis je me suis blessé et les choses sont devenues plus compliquées avec souvent la présence d'un seul gardien à l'entraînement. Je ne connais pas le pourquoi du comment. Je ferai tout pour y remédier. Mais c'est frustrant de ne pas se sentir efficace.

Cette période de turbulence vous mine-t-elle ou puisez-vous dedans une motivation supplémentaire pour redevenir plus fort?

J'ai toujours eu une certaine force mentale. Les gars qui sont passés par les centres de formation savent de quoi je parle. La concurrence, les choix de l'entraîneur que l'on n'explique pas forcément... Tout ça forge un mental. Je me suis excusé auprès des joueurs qui m'ont apporté leur soutien suite à mon erreur de dimanche dernier. A moi de sortir un gros match ce mercredi pour me faire pardonner.

L'absence de concurrence à l'entraînement est-elle un problème?

Ce n'est pas un problème de concurrence, c'est le fait d'être tout seul. Notre deuxième gardien a un travail de nuit. Il s'arrange pour être là une ou deux fois par semaine. C'est compliqué de s'entraîner seul, avec un joueur de champ dans le but adverse. C'est dommage que Jason (Gonçalves) nous a laissé tomber, ça nous met dans la merde...

La Coupe c'est quelque chose qui vous parle dans votre parcours au Luxembourg ou même à travers votre cursus en France?

J'ai joué mon premier match professionnel en coupe à Lyon. J'avais 18 ans. Ici, on a fait de bonnes performances cette saison en Coupe du Luxembourg. Et l'idée d'aller en finale me plaît bien.

Les rencontres

Ce mercredi à 20h

Fola - Racing

Ce jeudi à 19h30

US Esch - Dudelange