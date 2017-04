Frustré par Mondorf la saison dernière au même stade des demi-finales, le Fola a enfin décroché son billet pour la finale de la Coupe de Luxembourg, le 28 mai au stade Josy Barthel. Rodrigues, Dallevedove et Bensi permettent au club doyen d'y croire 44 ans après sa dernière finale.

Par Christophe Nadin

Le match. Un premier but en début de rencontre et un second à la fin du premier acte: le compte du Racing était bon à la mi-temps ce mercredi soir. Le suspense n'a jamais fait partie du décor d'une première demi-finale à sens unique.

Avec un Kirch percutant sur le flanc gauche et un Rodrigues inspiré, le verrou visiteur a rapidement sauté. Un centre du premier et une tête lobée de l'international ont fait cauchemarder Ruffier trois jours après la sortie difficile du gardien du Racing au Verlorenkost.



Le souvenir de Mondorf exorcisé, il restait au Fola à se mettre à l'abri. Un objectif qui a mis un peu de temps à se dessiner. Le Racing a tenté de sortir la tête de l'eau, proposant quelques séquences intéressantes, sans jamais joindre l'utile à l'agréable.

Le premier arrêt de Cabral intervenait à quelques minutes de la pause sur une semi-tentative d'Osmanovic. Juste avant, un splendide mouvement amorcé par Françoise, poursuivi par Klapp et conclu par un Dallevedove libre de ses mouvements dans les cinq mètres avait permis au club local de doubler la mise.

Cet avantage offrait non seulement au club de Jeff Strasser la possibilité de voir venir et d'exploiter les espaces laissés, mais aussi de préparer en toute sérénité l'affrontement de dimanche prochain contre Differdange.



Bernardelli sauvait encore une tête de Muharemovic sur la ligne à l'heure de jeu puis la vitesse des attaquants eschois faisait autant de dégâts qu'une bombe à fragmentation. La défense du Racing volait en éclats sans conséquence toutefois sur le score.

C'est l'entrée en jeu de Bensi qui allait permettre au club local d'alourdir la marque. De retour de blessure, l'international se fendait d'une magnifique frappe puis faisait preuve de lucidité dans les arrêts de jeu pour clôturer le récital eschois et faire le bonheur de pas mal d'équipes qui guignent encore la quatrième place en BGL Ligue.

Ces mêmes protagonistes qui pousseront Dudelange vers la victoire ce jeudi soir à Lallange. Le Fola, lui, ne verrait pas d'un mauvais œil un derby en finale contre l'US Esch. Surtout sur terrain neutre...

Romain Ruffier tente de faire le ménage dans sa surface.

Photo: Christian Kemp

L'homme du match. Le Fola sans attaquant de pointe? Vraiment? Donnez-nous un Manu Françoise et on oublie tout. Samir Hadji blessé, Stefano Bensi de retour sur le banc, le vif ailier fait autant de ravages dans l'axe que sur le flanc. A tel point qu'on se demande si le club doyen n'est pas plus fort dans cette animation.

Le fait du match. Trois cents personnes pour une demi-finale de Coupe de Luxembourg. Doit-on évoquer les basses températures, la concurrence de Bayern - Dortmund ou simplement s'en remettre à la lente érosion du football luxembourgeois? Le stade Mayrisch sonnait creux mercredi. Triste!



Fola - Racing 4-0



Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa assisté par MM. Da Costa et Mateus, 306 spectateurs payants. Mi-temps 2-0.



Evolution du score: 1-0 Rodrigues (5e), 2-0 Dallevedove (40e), 3-0 Bensi (78e), 4-0 Bensi (90+1).



Corners: 11 (8+3) pour le Fola; 3 (0+3) pour le Racing.



Carton jaune: Jackson (1re, tacle sur Françoise) au Racing.



FOLA: Cabral; Laterza (58e Klein), Mahmutovic, Bernard, Kirch; Muharemovic; Klapp (72e Bensi), Souto (cap.), Dallevedove, Rodrigues; Françoise (81e Lopes).

Joueurs non-alignés: Hym et Sacras.

Entraîneur: Jeff Strasser.



RACING: Ruffier; Meireles, Jackson (54e Dionisio), Bernardelli, Schreiner (36e Mboup); Skrijelj (cap.), Sinani, Nouidra, Osmanovic (72e Shala); Amessan, Jahier.

Joueurs non-alignés: Da Silva et Borges.

Entraîneur: Jacques Muller.