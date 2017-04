Qualification du Fola aux dépens de Rosport cet après-midi au stade Emile Mayrisch. Françoise sur penalty puis Gerson en fin de match ont permis aux hommes de Strasser de se qualifier. Seul point négatif la blessure à la clavicule de Samir Hadji, évacué en ambulance.

Par Thibaut Goetz



Le match. Début de rencontre très timide pour ce quart de finale. Il faut attendre la 22e minute pour voir une première occasion, Gerson depuis l’entrée de la surface tente une frappe enroulée qui termine au-dessus. C’est ensuite Françoise qui signe la première tentative cadrée du match (25e) d’une tête facilement captée par Vogel. Des deux côtés un manque de précision technique se fait sentir.

La situation va se décanter juste avant la pause pour le Fola, après une énorme occasion de la tête de Gerson qui passe à côté (40e), Hadji s’écroule dans la surface, victime d’une faute de Werdel. L’attaquant du Fola passe de longues minutes à se relever, visiblement touché à l’épaule ou à la clavicule. Françoise transforme le penalty en prenant Vogel à contre-pied (1-0, 45+2).



De Sousa face à Muhamerovic. Rosport a longtemps contrarié le Fola.

Photo: Christian Kemp

Le Fola peine à faire le break

A la reprise un très joli une-deux Françoise - Souto se termine avec une frappe du capitaine eschois sur la barre (52e). Du côté de Rosport, Weirich s’échappe côté gauche, frappe, mais voit son tir repoussé sur la ligne par Bernard alors que Cabral était battu (60e). Un autre Folaman va toucher du bois, Lopes d’un superbe extérieur du droit touche la latte (73e).

Rosport bénéficie de quelques coups de pied arrêté pour revenir au score mais peine véritablement à se montrer dangereux dans le jeu, tandis que le Fola n’arrive pas à marquer un second but... jusqu’à ce que Rodrigues vienne assurer la qualification en toute fin de rencontre (2-0, 89e).

La note: 11/20. Un début poussif, puis de l’animation en deuxième partie de première période. Même chose pendant le second acte, avec toujours beaucoup d’approximations des deux côtés.

Le fait du match. Hadji évacué en ambulance. Après son contact avec Werdel dans la surface, le Franco-Marocain semblait souffrir de l’épaule droite, et a donc été évacué alors que la deuxième période débutait. Un gros coup dur pour la fin de saison du Fola si la gravité de sa blessure se confirme.

L’homme du match. Emmanuel Françoise. Véritable détonateur du jeu du Fola, c’est lui qui s’est procuré les occasions les plus dangereuses et a transformé sans trembler un des penaltys les plus importants de la saison.

Gerson Rodrigues, ici face à Ramiro Valente, a conforté le succès du club club doyen.

Photo: Christian Kemp

CS Fola Esch - FC Victoria Rosport 2-0

Stade Emile Mayrisch, pelouse correcte, arbitrage de M. Pires assisté de MM.Silva et Quiterio, 206 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Françoise (45+2 s.p.), 2-0 Rodrigues (89e).

Corners: 8 (4+4) pour le Fola, 1 (1+0) pour Rosport.

Cartons jaunes: Klapp (87e gain de temps) pour le Fola; Adams (40e tacle par derrière sur Gerson), Werdel (45e faute dans la surface sur Hadji) pour Rosport.

FOLA (4-2-3-1): Cabral; Laterza, Mahmutovic, Bernard, Kirch ; Souto (cap.), Muhamerovic; Rodrigues, Françoise (79e Sacras), Klapp (87e Klein); Hadji (46e Lopes).

Joueurs non-utilisés: Hym, Bechtold.

Entraîneur: Jeff Strasser

ROSPORT (4-2-3-1): D. Vogel; Adams, Steinbach (cap.), Heinz, Werdel; De Sousa, Gaspar; Valente (61e Kasel), Weirich, Dücker (68e Feltes); Karapetian.

Joueurs non-utilisés: Bürger, Poloshenko, Marques.

Entraîneur: René Roller

Réactions

Gerson Rodrigues (Fola): «Aucun match n’est facile et si Rosport est arrivé en quart de finale ce n’est pas pour rien. Samir (Hadji) est à l’hôpital et on espère qu’il va bien».

René Roller (Rosport): «Nous ne sommes pas venus ici pour perdre, mais c’est le championnat notre priorité. Si on met le 1-1 cela aurait pu être autrement mais le Fola a mérité sa victoire».