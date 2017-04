Il aura fallu des prolongations entre Rodange et l’US Esch pour déterminer qui accompagnera le Fola, le Racing et Dudelange en demies. A ce petit jeu c’est le leader de la PH qui a sorti son dauphin (2-3).



Par Thibaut Goetz



Le match. Rodange domine clairement le début de la rencontre. Le premier danger arrive sur les buts eschois par Planel qui voit sa frappe détournée en corner (11e). Hornuss va logiquement ouvrir le score ensuite, Planel à la passe cette fois décale l’ancien du Fola qui a tout le temps d’ajuster une belle frappe enroulée (1-0, 14e). Collectivement et techniquement le FCR91 réalise le début de match parfait.

Un grain de sable va toutefois venir enrayer la belle mécanique rodangeoise: Da Graça, totalement oublié au second poteau, reprend un coup franc de Viana (1-1, 21e). La confiance a changé de camp et Marinelli vient sauver les siens sur sa ligne après une tentative de Martins (26e). L’US Esch poursuit sur sa lancée, Ferreira tente sa chance depuis l’entrée de la surface et Martins tout heureux de se trouver sur la trajectoire place le ballon de la tête au fond (1-2, 32e).

Hornuss permet à Rodange de recoller

Au retour des vestiaires Rodange domine les débats et Hornuss va s’offrir un doublé après un bon travail d’Albert Ramdedovic dans la surface (2-2, 60e). Peu d’occasions à signaler ensuite jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure. Et alors que le match semble se diriger vers les prolongations, Séraphin Ribeiro choisit de faire entrer le buteur maison Romain Zewé. Mais ce duel entre le duo de tête de la PH se poursuivra 30 minutes de plus!

Dès le début des prolongations, Camoes accroche Viana et offre un penalty aux visiteurs, que le milieu eschois transforme (2-3, 91e). Les deux dernières cartouches du banc rodangeois, Bahovic et El Guerrab entrent ensuite en jeu pour tenter d’arracher une séance de tirs au but.



Dans la deuxième partie du temps supplémentaire Dog, de la tête, est tout près de battre Lopes (113e) mais c’est bien l’US Esch qui participera à la première demi-finale de Coupe de Luxembourg de son histoire.



Julien Hornuss a inscrit les deux buts rodangeois. Insuffisant pour terrasser l'US Esch.

Photo: Julien Ramos / Imagify.lu

La note. 13/20. Beaucoup de rythme en première période et des débats équilibrés. Domination rodangeoise en seconde période avec des Eschois moins fringants et semblant déjà souffrir physiquement avant le début des prolongations.

Le fait du match. Le réalisme eschois en première mi-temps. Dominé depuis le début, le club visiteur est repassé en tête en marquant sur ses deux seules occasions. Un réalisme précieux.

L’homme du match. Pedro Rodrigues. Il aura couru un nombre impressionnant de kilomètres sur la pelouse du stade Jos Philippart. Combatif et plein d'abnégation, à l’image de l'US Esch cet après-midi.

Rodange - US Esch 2-3 (a.p.)



Stade Jos Philippart, pelouse correcte, arbitrage de M. Morais assisté de MM. Kricen et Raus, 500 spectateurs payants. Mi-temps: 1-2.

Evolution du score: 1-0 Hornuss (14e), 1-1 Da Graca (21e), 1-2 Martins (32e), 2-2 Hornuss (60e), 2-3 Viana (91e, s.p.)

Corners: 7 (3+2+2) pour Rodange; 6 (2+4+0) pour l'US Esch

Cartons jaunes: H. Ramdedovic (29e, altercation avec Rodrigues), Camoes (91e, faute dans la surface sur Viana) à Rodange; Rodrigues (29e, altercation avec H. Ramdedovic), Peixoto (62e, faute sur A. Ramdedovic), Viana (80e, faute sur Boulafahri), Ferreira (90e, protestation), Lopes (90+3, protestation) et Vieira (120e) à l'US Esch.

Carton jaune-rouge: H. Ramdedovic (118e, protestation).

RODANGE: Camoes; Marinelli, Dog, H. Ramdedovic (cap.), Yao; Tapé, Rolandi (81e Zewé); Boulafahri, Planel (101e El Guerrab), Hornuss; A.Ramdedovic (101e, Bahovic).

Joueurs non utilisés: Vantard et Kolp.

Entraîneur: Séraphin Ribeiro

US ESCH: Lopes; Rocha, Dione, Pereira, Vieira; Ferreira (cap.), Peixoto (97e Pinto); Rodrigues, Viana, Da Graça (112e Ben Chabane); Martins (71e Gomes).

Joueurs non utilisés: Sebastiani et Ribeiro.

Entraîneur: Pedro Resende



Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Luxembourg se déroulera ce mardi à 12h30 à la FLF à Mondercange. Les demi-finales sont elles programmées pour le mercredi 26 et le jeudi 27 avril.

Les résultats des quarts de finale

Fola - Rosport 2-0

Differdange - Dudelange 0-3

Etzella - Racing 0-2

Ce lundi



Rodange - US Esch 2-3 (a.p.)