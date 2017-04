(JFC). - Engagé dans la poule C du Groupe III, zone Europe, en Coupe Davis, le Luxembourg a entamé son parcours ce jeudi à Sozopol (Bulgarie), en dominant Saint-Marin 3 à 0 à l'issue des deux simples remportés par Ugo Nastasi et Christophe Tholl et du succès du double. Prochaine rencontre: plus tard dans la journée de jeudi contre l'Albanie.

Retardée d'un jour en raison des pluies incessantes qui ont balayé la côte bulgare sur la mer Noire toute la journée de mercredi, l'entrée en lice de l'équipe luxembourgeoise s'est parfaitement déroulée ce jeudi matin dans la poule C du Groupe III de la zone Europe de Coupe Davis, sur les courts en dur de Sozopol.

Si Ugo Nastasi n'a fait qu'une bouchée en 47 minutes de Pietro Grassi (6-1, 6-1), Christophe Tholl a quant à lui éprouvé beaucoup plus de difficultés pour finalement dominer (6-2, 7-6 (2)) Marco De Rossi au bout d'1h39', avec, donc, à l'arrivée, une victoire rondement emballée par la troupe du capitaine, Johny Goudenbour, sur la république de Saint-Marin.

Tom Diederich, associé à Ugo Nastasi, a battu le paire Marco De Rossi / Pietro Grassi sur la marque de 5-7, 6-4, 6-3.

Favori de la poule C eu égard à son ranking (67e) face à Saint-Marin (114), l'Albanie (125) et le Liechtenstein (102), le Luxembourg doit toutefois se débrouiller sans son fer de lance, le n°1 national et n°27 mondial, Gilles Muller.

Les Grands-Ducaux vont à présent affronter l'Albanie - ce jeudi après-midi, si la météo capricieuse de la mer Noire leur en laisse le loisir -, avant d'en découdre avec le Liechtenstein vendredi, pour ce qui devrait être la "finale" de la poule, puisque le Liechtenstein a facilement pris la mesure de l'Albanie (2 victoires à 0), sans perdre le moindre set.



L'équipe qui sortira première de cette poule C disputera alors samedi un match de barrage pour la montée dans le Groupe II contre le vainqueur de la poule B, qui comprend la Moldavie (favorite), l'Islande, la Macédoine et Malte.