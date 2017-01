(LW) - Qui vaincra en finale le 5 février? Faites vos jeux! La Coupe d'Afrique des nations 2017 débute ce samedi et les prétendants au titre n'ont jamais été aussi nombreux: la Côte d'Ivoire tenante du titre, le Gabon, pays hôte au climat politique sensible, l'Algérie de Riyad Mahrez ou encore le Cameroun et le Sénégal.

«Le Gabon va être gâté avec sa CAN! Quand on voit les quatre groupes, c'est très équilibré. On ne voit pas qui va pouvoir s'imposer», confie Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria, seule nation majeure qui manque finalement à l'appel.

Le plateau a de quoi faire saliver. La Côte d'Ivoire a conservé l'ossature l'ayant menée au sacre en 2015 et reste un «rouleau compresseur», de l'aveu de son ancien sélectionneur Hervé Renard, même si elle a perdu deux joueurs-clés avec Yaya Touré (retraite) et Gervinho (forfait).

Renard, sacré avec les Ivoiriens en 2015 et précédemment avec la Zambie en 2012, est cette fois sur le banc du Maroc. Pour un troisième titre avec trois sélections différentes?



«Au Luxembourg, il y a plein de nationalités différentes, l'événement sera forcément particulier», annonce Ahmed Benhemine, le défenseur central algérien de l'US Mondorf qui va suivre pour la première fois une CAN au Grand-Duché.



«Je suis en contact avec plusieurs joueurs sénégalais qui vont jouer la CAN et je peux vous dire qu'ils sont fin prêts. Avec l'équipe actuelle, ne pas gagner la coupe serait une déception», prévient Momar N'Diaye.

«L'objectif pour le Maroc est de finir dans les trois premiers. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une équipe avec de bonnes individualités et un coach pour bien gérer ça», indique quant à lui Sofian Benzouien.



Dans les clubs du pays, la compétition est lancée.

