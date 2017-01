Alors qu'il avait un pied à la Juventus lors du dernier mercato estival, Axel Witsel a désormais son billet d'avion en poche pour Tianjin et la Super League chinoise. Un choix de carrière qui interpelle pour un garçon de 27 ans à la trajectoire pour le moins bizarre.

Par Christophe Nadin



Pilier incontournable des Diables Rouges, Axel Witsel avait plutôt tracé sa route avec intelligence en passant du Standard à Benfica, mais son transfert au Zenit il y a quatre ans et demi avait déjà surpris les observateurs même si le club était à cette époque la référence au pays.

L'heure était cependant venue de relever un nouveau défi. La Juventus n'avait pas lâché l'affaire et plusieurs autres clubs européens de pointe suivaient sur leur radar les faits et gestes du Liégeois libre en fin de saison.

Les yuans ont pourtant réussi à convaincre Witsel de rejoindre le continent asiatique. Vingt millions d'euros à six mois de l'expiration d'un contrat, c'est alléchant. Pour le club qui le cède et pour l'agent du joueur. Mais pour le principal intéressé?

Gagner six fois plus que le long de la Neva ou même trois fois plus que dans le Piémont est-il un argument massue pour délaisser l'aspect sportif ? Axel Witsel est-il tellement dans le besoin qu'il doit se mettre à l'abri en pleine force de l'âge?

Bien que le choix lui appartienne, aucune justification ne nous semble convaincante pour expliquer ce choix de carrière. Surtout pas la sienne. «Pour le futur de ma famille», dit-il. Voilà qui est limite insultant pour ces pères et mères de famille qui se lèvent à la fine pointe de l'aube pour nourrir leur foyer en gagnant à peine plus que le SMIC.

Witsel va disparaître un peu plus du champ médiatique. Witsel va devoir s'adapter à un niveau plus faible, ce qui n'est pas toujours le plus facile à faire. Witsel va se priver de belles lignes sur une carte de visite digne de ce nom. Mais Witsel va surtout mettre en péril la suite de sa carrière chez les Diables Rouges.

Car Roberto Martinez dispose d'assez d'alternatives dans le milieu de terrain. La divergence de vue entre le technicien espagnol et Radja Nainggolan sera bien vite oubliée.



Oui Axel Witsel était l'un des pions majeurs des Diables Rouges. Non, il ne doit plus l'être dans les prochains mois.