Le départ de Samy Smaïli n'est qu'une réplique du tremblement de terre qui secoue le Racing depuis des années. Sans direction sportive, le club de la capitale va droit dans le mur.



Par Christophe Nadin



Ce ne sont pas les chantiers qui manquent en ville. Celui du Racing est perpétuel. Depuis la reprise du club par Daniel Masoni en décembre 2013, les mauvais choix se sont succédé au cœur de l'équipe première comme au sein de l'académie.

A tel point que la situation sportive est devenue à ce jour préoccupante, mais peu surprenante à la lumière des événements de ces six derniers mois.

La photo de famille avait pourtant fière allure en juillet dernier. On y voyait des jeunes du cru encadrés par des joueurs expérimentés. Le mélange idéal pour vivre une belle saison qui devait rapprocher le club fusionné d'une qualification européenne.

Sept mois plus tard, le projet a volé en éclats. Dix joueurs sont partis, l'entraîneur n'est plus là et seulement trois points séparent le Racing de la place de barragiste. Si prompt à communiquer sur les vœux et le Nouvel An chinois, le club s'est fait beaucoup plus discret sur les départs prématurés de Fodé Kébé et de Kamel Lahoussine, qui figuraient pourtant dans le casting de début de saison.

Ensuite, ce sont Nando Mendoza et Lucas Pignatone qui ont pris leur envol sans qu'on sache vraiment pourquoi. Puis il y a le cas ubuesque de Pierre Nocilla à qui le Racing a trouvé un travail... qui l'empêche de s'entraîner et donc de jouer. Sans parler du mystère Fine Bop, pourtant si affûté lorsqu'il est arrivé dans la capitale.

Derrière ces atermoiements se cache une absence totale de politique sportive. Vincent Thalamot a disparu des radars sans non plus que le club en explique la raison et c'est Samy Smaïli qui a hérité du bébé.

Homme de conviction, le technicien français a mis son groupe au pas physiquement, récompensant par des titularisations des joueurs qui se dépouillaient à l'entraînement. Le cornac s'est toutefois heurté au cas Julien Jahier qui bénéficie d'un régime spécial en raison de son activité professionnelle de pompier.

Sa mise à l'écart n'a été qu'une péripétie de plus dans un groupe en quête de sérénité. Avec la défaite face à la Jeunesse suivie du revers à Canach, la situation devenait intenable pour Smaïli dont les choix depuis la reprise ont toutefois trahi un égarement certain.

La mise à l'écart de l'entraîneur n'est cependant que l'arbre qui cache la forêt. La présidente Karine Reuter, à qui il faut reconnaître le mérite d'avoir repris un club qui serait peut-être enseveli aujourd'hui, doit repartir d'une feuille blanche et construire une belle pyramide.

A la base, l'académie doit être le poumon du Racing. Au sommet doit figurer le nom d'une personne à qui il faut confier les pleins pouvoirs sportifs. Rapidement. Et sans concession!