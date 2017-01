(ER) - Scott Thiltges a a remporté son premier titre national chez les élites dans les labourés ce samedi à Remerschen. Le coureur du LG Alzingen s'est imposé devant Pit Schlechter et Gusty Bausch. Luc Turchi, Christine Majerus, Tristan Parrotta et Jang Leyder sont les autres lauréats du jour.

Souvent placé mais rarement sur la plus haute marche du podium, Scott Thiltges a enfin conjuré le sort en s'imposant sur les bords du lac de Remerchen. Auteur d'une course parfaite, il a maîtrisé ses rivaux et conservé plus d'une dizaine de secondes d'avances sur le duo Schlechter-Bausch, histoire de savourer sa victoire.



"C'est incroyable, moi qui ne gagne jamais. J'ai remporté la course la plus importante de la saison. Je n'y ai jamais pensé, c'est un sentiment formidable", a commenté le coureur du LG Alzingen dont la dernière victoire remonte à plus de trois ans. Au cours de la saison, il s'est notamment classé deuxième à Kayl, Tétange, Mamer, Préizerdaul et Hesperange, sa persévérance a fini par payer.



Quant à Christian Helmig, qui restait sur 4 titres consécutifs, il n'a jamais été dans le coup et a terminé à la 9e place, à 3'10" du nouveau champion. Lex Reichling, qui faisait partie lui aussi des hommes à suivre a fait à peine mieux, 7e à 2'45". Le coureur du Tooltime Préizerdaul a été victime d'une crevaison dès le 1er tour.



Gusty Bausch a lui aussi manqué son départ. "J'ai roulé les 3 premiers tours comme un amateur. Dans ma tête, je savais que j'avais course perdue." L'ancien champion national est parvenu tout de même à accrocher la 3e place du podium au profit de Massiom Morabito (4e chez les élites). Le coureur Leopard a été victime d'un ennui mécanique lui aussi alors qu'il avait fait le trou avec Pit Schlechter.



Chez les U23, Luc Turchi a conservé son titre en reléguant Felix Keiser à une cinquantaine de secondes et Pit Leyder à un peu moins de trois minutes. Le champion sortant a signé une course sérieuse et il a pris la 4e place du scratch, ce qui lui permet de conserver son maillot tricolore des Espoirs.

Après un début de saison difficile, Luc Turchi revient à son meilleur niveau. Le Nordiste s'est offert un deuxière titre chez les U23.

Photo: Ben Majerus

Dames: Majerus seule au monde



Et de huit! Christine Majerus a dominé ses concurrentes pour s'assurer un 8e maillot tricolore de rang. La Cessangeoise a signé un cavalier seul et elle a mis à profit cette course pour parfaire sa condition dans l'optique des échéances futures. Nathalie Lamborelle et Suzie Godart complètent le podium.



La championne nationale a franchi la ligne avec une avance de 2'42" sur Lamborelle. "C'était pourtant très difficile. Le terrain était glissant, il fallait faire attention car à la moindre faute, c'était la chute assurée. J'espère que je pourrai garder mon état de forme jusqu'à la fin du mois", a-t-elle dit.



Christine Majerus a prolongé son bail de championne nationale pour une huitième année.

Photo: Ben Majerus

Juniors: la revanche de Parrotta



Chez les juniors, Tristan Parrotta a pris sa revanche sur le sort. Forfait l'an dernier à Hesperange. Le Dippachois a dominé la course mais une chute a permis à ses rivaux de revenir dans la course. Parrotta a finalement devancé Nicolas Kees et Félix Schreiber.

A noter qu'Arthur Kluckers, qui a longtemps occupé la 2e place, a abandonné. Victime d'ennuis mécaniques, il a rejoint le poste matériel avec le vélo sur le dos et après avoir pris celui de réserve, il a lourdement chuté.

Débutants: le solo de Jang Leyder



Chez les débutants, le suspense n'a jamais été présent. Jang Leyder a signé sa 12e victoire de la saison, un succès synonyme de titre national. Le coureur du VC Diekirch s'est imposé en solitaire reléguant Loïc Bettendorf et Pablo Blatt à distance respectable.

"Je suis parti très vite et ensuite j'ai géré mon départ. Il y avait toujours le même écart avec mon poursuivant. Dans le dernier tour, j'aurais pu accentuer mon avance mais je n'ai pas voulu prendre le moindre risque, le circuit était glissant. J'avais une certaine pression avant la course car j'étais le favori. Ce n'est pas toujours facile à géré", a commenté le Diekirchois.



Enfin chez les Masters, Steve Moog n'a pas pu conserver son titre. Il a dû se contenter de la 2e place, battu par Paul Bentner. La dernière place du podium est revenue à Michel Kohnen.

A noter aussi les titres de Laetitia Moes chez les débutantes et Edie Antonia Rees chez les Espoirs dames.