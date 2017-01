(ER) - Christine Majerus, Tristan Parrotta et Jang Leyder ont décroché ce samedi à Remerschen le titre de champion national.

Et de huit! Christine Majerus a dominé ses concurrentes pour s'assurer un 8e maillot tricolore de rang. La Cessangeoise a signé un cavalier seul et elle a mis à profit cette course pour parfaire sa condition dans l'optique des échéances futures. Nathalie Lamborelle et Suzie Godart complètent le podium.

Chez les juniors, Tristan Parrotta a pris sa revanche sur le sort. Forfait l'an dernier à Hesperange. Le Dippachois a dominé la course mais une chute a permis à ses rivaux de revenir dans la course. Parrotta a finalement devancé Nicolas Kees et Félix Schreiber.

Chez les débutants, le suspense n'a jamais été présent. Jang Leyder a signé sa 12e victoire de la saison, un succès synonyme de titre national. Le coureur du VC Diekirch s'est imposé en solitaire reléguant Loïc Bettendorf et Pablo Blatt à distance respectable.

Enfin chez les Masters, Steve Moog n'a pas pu conserver son titre. Il a dû se contenter de la 2e place, battu par Paul Bentner. La dernière place du podium est revenue à Michel Kohnen.

A noter aussi la victoire de Laetitia Moes chez les débutantes et Edie Antonia Rees chez les Espoirs dames.