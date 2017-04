Une journée réduite à trois matchs en ligue 1, avec une drôle de rencontre à Mamer. Aucune équipe du Top 5 n'était engagée suite à la participation de l'équipe nationale du tournoi UEFA disputé aux îles Féroé. En Ligue 3, Bissen tient la cadence.

Par Daniel Pechon



Au classement de ligue 1, seules les équipes classées de la 6e à la 9e place ont augmenté leur capital points (Mamer,Rosport/Berdorf/Christnach, Itzig/Canach/CeBra et Ell). Tandis que les deux équipes de queue, le Fola et Wincrange ont ouvert le score avant de s'incliner.

A Itzig/Canach/CeBra, le Fola a même failli créer la surprise de la journée en reprenant l'avance à 1-2 par Cléo Cardoso à la 60e, après avoir été rejoint au score avec le but de Sara Borges (40e) avant la pause. Pour les visiteuses, Solange Fonseca (60e) et Andreia Heleno ont renversé le score de 2-1 à 2-3 dans la dernière demi-heure. Cynthia Gomes avait ouvert le score pour le Fola après 20 minutes. «Des regrets encore une fois comme on mène deux fois», a résumé Paulo Cardoso, coach du Fola.

Avec sa victoire face à Wincrange, Ell a déjà gagné presque autant de points (10) qu'au premier tour (11). Mais ce fut compliqué au premier acte face aux Nordistes qui ont ouvert la marque par Pia Berscheid. Virginie Godefroid a juste égalisé avant la pause. Dans une seconde période d'un autre acabit, avec un doublé de Logane Wegnez, un but de Joyce Zinelli et Sandy Hoekstra, Ell a fait la différence (5-1).

Drôle de match entre Mamer et Rosport/Berdorf/Christnach. Julie Vendelbo, Sarah Chenut et Andrès Sauvane ont donné trois buts d'avance à la pause à Mamer qui est passé ensuite du jour à la nuit. En seconde période, Rosport/Berdorf/Christnach, à son tour, a marqué trois fois sans encaisser, arrachant le partage (3-3).

Ligue 2: Vianden stoppe Schifflange

Schifflange impressionnant depuis la reprise, a subi son premier revers du premier tour à Vianden et encaissé son premier but après plus de 450 minutes. Un triplé de Leslie Pinto, et un doublé de Jessica Sousa ont donné la victoire de l'Orania qui menait 3-0 à la pause (5-3). Mais l'équipe du F95 est sortie du terrain révoltée sur l'arbitrage. «Vianden a inscrit quatre de ses cinq buts sur coup franc ou penalty. Jamais vu un tel arbitre qui nous a insultés tandis que les spectateurs de Vianden ont chanté...."Merci Monsieur l'arbitre", après le match. Frustrant», a expliqué Tammy Aniset, capitaine de Schifflange. Les buts de Schifflange ont été inscrits par Alison Perry (2) et un de Yana Lentz.

Vainqueur 10-0 de Hosingen/Norden, avec les triplés de Stéphanie Breser et de Luana Schincario, Mertert/Wasserbillig en a profité pour réduire à trois points son retard sur la deuxième place occupée par Schifflange.

ILS ONT DIT

Fernando Reis da Silva (Itzig/Canach/CeBra): «Une première mi-temps très équilibrée avec peu d'occasions des deux côtés. Une deuxième mi-temps différente. On a accéléré un peu notre jeu et nous nous sommes créé plus d'occasions. Le Fola marque le 2-1 sur sa seule opportunité de la seconde période. Mais nous avons su réagir et montrer du caractère pour renverser la situation. Bravo au Fola qui méritait mieux.» Fola Esch - Itzig/Canach/CeBra 2-3

Guy Kremer (Mertert/Wasserbillig): «J'avais changé ma tactique avec trois défenseurs. Nous avons affronté une très jeune équipe de Hosingen/Norden mais chaque joueuse sait jouer au ballon et a un avenir. A présent nous nous retrouvons troisième alors qu'avant la saison notre objectif était de terminer entre la 5e et la 7e place. On va jouer notre chance jusqu'au bout.» Mertert/Wasserbillig - Hosingen/Norden 10-0

Paul Wilwerding (Ell): «On débute bien la rencontre avec trois occasions dans le premier quart d'heure. Ensuite on devient mauvais et on perd notre ligne. Heureusement, on égalise juste avant la pause. La température plus élevée nous a posé problème et j'ai demandé aux joueuses de s'investir plus à la pause. Et on a fait la différence. Une équipe de Wincrange avec un bel esprit d'équipe et du fair-play malgré une situation délicate.» Ell - Wincrange 5-1

Dave Carvalho (Vianden): «On était préparé à un match difficile. On s'est battu. Nous avions la motivation et la rage de vaincre. On marque trois coups francs directs et un penalty.» Vianden - Schifflange 5-3



Série 1: Walferdange se replace

Vainqueur de Wiltz 5-1, Bissen talonne toujours les Ladies Äischdall, le leader facile vainqueur de Pfaffenthal 9-2. Avec la défaite de Ell à Walferdange (2-1), Bissen accroît son avance à quatre points sur le troisième qui est désormais la Résidence.

Série 2: le Swift a dû cravacher



Le Swift, pour une des premières fois de la saison, a été poussé dans ses réserves. Mené 3-1 par le Red-Black à la demi-heure, Hesperange est parvenu à inscrire trois buts et prendre l'avance en seconde période (3-4). Triplé de Morgane Stibling et un but de Naomi Odwrot pour le Swift. «Un match d'un bon rythme. Nous avons trouvé les ressources en seconde mi-temps», a résumé Cédric Fulat, coach du Swift.