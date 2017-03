Bettembourg, qui a écarté le Racing, s'empare de la première place après le coup de frein subi par Junglinster face à Itzig/Canach/CeBra.



Par Daniel Pechon



Depuis le 3 octobre 2015, Junglinster avait toujours marqué dans tous ses matchs et avait enfilé en coupe, avant la trêve, dix buts à son adversaire, Itzig/Canach/CeBra. Mais samedi soir, le scénario a été très différent. La défense de Fernando Reis a bridé 90 minutes la meilleure attaque de la série, forçant le 0-0.

Anouchka Besch héroïne

Bettembourg en profite même si le score a manqué d'être le même. Mais un but inscrit par Anoukla Besch à la 87e, le troisième encaissé en 10 matchs par le Racing, a enflammé les supporters locaux (1-0). Bettembourg remporte le choc face au club de la capitale qui restait sur 10 victoires consécutives. Un but à trois points qui offre la place de leader au Sporting.

Autre bénéficiaire de la journée, le Progrès en profite pour mettre un pied sur le podium réduisant à trois points son retard sur la place de leader...après une victoire acquise avec une équipe que Jeff Besch a eu du mal à composer.

Après de nombreux forfaits, le Progrès n'avait déplacé que onze joueuses à Colmar-Berg et a été obligé de jouer 75 minutes à dix suite à une blessure. Mandy Charley a ouvert le score qui est resté inchangé jusqu'à la 85e. Sonia Tremont a doublé l'avance de visiteuses qui ont dominé la rencontre avant qu'Anika Schreiner, sur coup franc, ne ravive un brin de suspense dans les derniers instants (1-2). Du regret du côté de Colmar-Berg malgré des adversaires de bas de tableau plus lourdement défaits qui ont encaissé cinq buts, détériorant plus leur différence de buts.

Wincrange a été battu 5-1 à Rosport/Berdorf, qui n'avait jamais inscrit plus de trois buts dans la saison. Buts de Tessy Schiltz et Annika Mohn avant la pause, un doublé de Rebecca Blankenmeister et un but de Romy Gruber ensuite. "Match à sens unique", a résumé Carlo Calmes, coach des visitées.

Cinq buts encaissés aussi par le Fola à Mamer qui grimpe d'une place, à la cinquième.

Première à domicile pour le Minerva

En milieu de tableau, Lintgen, opposé à Ell, a remporté sa première victoire de la saison à domicile. Le Minerva a pris une double avance à l'heure de jeu. Logane Wegnez a ramené la marque à 2-1 (67e), Maria Body à 3-2 (81e) pour les visiteuses, en vain (3-2). Victoire pour le Minerva qui n'avait inscrit que deux buts en cinq matchs à domicile avant ces trois goals....

ILS ONT DIT

Fernando Reis (Itzig/Canach/CeBra): "Ne pas marquer dans les 25 premières minutes de chaque mi-temps a fait monter l'anxiété chez notre adversaire. On a serré plus les lignes et obligé notre adversaire à passer par les ailes. Et l'équipe comptait cinq absentes...avec seulement 12 joueuses sur la feuille. Si on a eu deux ou trois occasions, nous avons eu aussi de la chance. Une grande solidarité de l'équipe. Mon message avant le match était: si on part battu avant le match, autant rester à la maison. On a pris un point inespéré." Junglinster - Itzig/Canach/CeBra 0-0

Fernando Gomes De Oliveira (Colmar-Berg): "Dommage que l'on n'a pas joué la première mi-temps comme la seconde. On doute de nos capacités. Même si le Progrès a montré du talent. On aurait pu obtenir un point." Colmar-Berg - Progrès 1-2

Daniel Nunes (Bettembourg): "Anouchka, rentrée à la 65e nous a inscrit le but dans un match qui devait être remporté par l'équipe qui marquerait le premier. Pas le meilleur match mais on a tout donné. Même si on ferme tactiquement un match, c'est pour gagner aussi. La saison est encore longue, cependant." Bettembourg - Racing 1-0

Jeff Besch (Progrès): "A dix 75 minutes, l'équipe a montré une solidarité exemplaire, une mentalité de guerrière avec une joueuse (Andreia Machado) qui a joué 90 minutes blessée. Mais on doit tuer le match avant. Depuis la finale de futsal, c'est compliqué. Je comptais sept absentes ce soir. Cela tombe mal juste avant les chocs face à Junglinster et Bettembourg."

Paul Wilwerding (Ell): "Un mauvais, mauvais match. On n'a pas vu de football en 90 minutes. Un point aurait été équitable. En coupe, face au même adversaire, on a eu de la chance, cette fois elle a été du côté de Lintgen." Lintgen - Ell 3-2

Ligue 2: Breser booste Mertert/Wasserbillig

Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG poursuit son sans faute en tête de la Ligue 2 et a atomisé Diekirch (0-8). Dans la lutte pour la troisième place, Stéphanie Breser pour Mertert/Wasserbillig a assommé Larochette avec un triplé (2e, sur service de Elli Schönauer, 32e sur service de Vero Breser, 51e, sur service d' Anne Ferring). Larochette a réagi mais sans résultat, revenant à 2-3 à la 88e.

Guy Kremer (Mertert/Wasserbillig): "A partir d'aujourd'hui, on peut dire que notre objectif est atteint, c'est-à-dire faire mieux que la saison dernière. Etre barragiste en fin de saison sera du bonus. Et nous restons en lice en coupe aussi. On a lâché un peu en fin de match et Larochette a jeté tout en avant." Larochette - Mertert/Wasserbillig 2-3

Records en Ligue 3

Le Swift, leader, reste souverain et atteint exactement les 100 buts marqués après 9 matchs avec un dernier succès acquis 16-0 face au Fola Esch 2. Face à huit courageuses joueuses de Lasauvage , le RFCUL a battu un autre record, inscrivant 30 buts en 90 minutes.