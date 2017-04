Les play-off débutent ce week-end en Belgique. Waasland-Beveren et le Lierse sont engagés dans le play-off 2 qui donnera la chance à une équipe d'accéder à un barrage avec à la clef une place en Europa League. Pas nécessairement l'objectif de Laurent Jans ni d'Aurélien Joachim.

En effet, le défenseur latéral et son club avaient pour mission d'assurer leur maintien. Désormais, ce sera du bonus dans une poule où le Standard fera figure de favori avec le FC Malines de l'infortuné Anthony Moris, blessé aux ligaments croisés.

«La saison n'est pas finie. On peut et je pense qu'on doit faire quelque chose. Maintenant, je ne sais pas ce qui va être exactement décidé au club: peut-être va-t-on faire tourner l'effectif et donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Mais si on signe de bons débuts et que l'on remporte nos deux ou trois premiers matches nous serons lancés.»

Le Lierse a lui loupé le coche en Division 1B en manquant son billet pour la finale. «On doit surtout prendre du plaisir, nous allons affronter de bonnes équipes. C'est l'occasion de démontrer que le Lierse mérite d'avoir sa place en Division 1», estime Aurélien Joachim.

Débarrassés de toute pression, Jans et Joachim pourront aussi se servir de ces dix prochains matches pour se mettre en évidence, même s'ils n'arrivent pas en fin de contrat au terme de cette saison.