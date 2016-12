(tof). Waasland-Beveren a pris ses distances avec la zone rouge en Jupiler League en dominant nettement (3-1) Saint-Trond ce mardi lors de la vingtième journée de championnat. Laurent Jans s'est distingué en offrant le premier but à Zinho Gano à la sixième minute de jeu.

Les Waeslandiens se sont mis à l'abri en fin de première période grâce à un but de Buatu (45e). Cerigioni (63e) clouant un peu plus au pilori des Trudonnaires désormais talonnés par leur victime du jour au classement.

Waasland-Beveren est treizième avec dix-huit points, soit un de moins que Saint-Trond, mais avec un match de moins au compteur.



Anthony Moris, lui, a assisté du banc de touche à la victoire du FC Malines un but à rien derrière les Casernes contre Charleroi. Les Sang et Or poursuivent leur irrésistible ascension et rejoignent leur victime du jour au classement avec 34 points, occupant provisoirement une quatrième place qualificative pour les play-off 1.