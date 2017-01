(JFC). - Les internationaux luxembourgeois Laurent Jans, battu 1-2 avec sa formation de Waasland-Beveren face au FC Bruges, et Anthony Moris, qui a assisté depuis le banc de touche à la défaite 1-2 du FC Malines à Saint-Trond, ont connu une soirée difficile, mercredi, à l'occasion de la 23e journée de Division 1A belge.

Titulaire pour la vingtième fois - en 23 matches - cette saison sur le flanc droit défensif de Waasland-Beveren (14e, 19 pts), Laurent Jans (24 ans) avait fort à faire ce mercredi soir avec un déplacement dans l'antre du... leader brugeois (46 pts), et singulièrement en oppostion directe avec la star des Blauw en Zwart, le véloce et déroutant Colombien Jose Izquierdo.

Et les choses ne... traînaient pas, puisque dès la 9e minute, le nouveau venu néerlandais du Club Brugeois Lex Immers portait logiquement ses couleurs au commandement. Certes dominateurs, les hommes de Michel Preud'homme se reposaient ensuite sur leur maigre viatique, jusqu'à tolérer... l'égalisation waeslandienne signée Zinho Gano de la tête à la 54e minute (1-1).

Dès cet instant, il y a le feu dans la Venise du Nord: les Brugeois sonnent alors la révolte, campent dans la moitié de terrain adverse, Waasland-Beveren souffre, plie et... rompt à la 75e minute (2-1, but de Jose Izquierdo). Laurent Jans a disputé le match dans son intégralité.



Cette défaite laisse Waasland-Beveren à son inconfortable 14e place, sous la pression de Westerlo, 15e à un point, tandis que Mouscron ferme la marche à quatre unités.

Moris sur le banc, Malines battu



A Saint-Trond (12e, 20 pts), le coach du FC Malines (7e, 35 pts) Yannick Ferrera jouait la carte de la continuité en maintenant sa confiance dans le but à Colin Coosemans, pourtant auteur d'une terrible boulette samedi face à Westerlo. Conséquence: Anthony Moris s'asseyait une fois encore sur le banc...

Simple spectateur, le portier luxembourgeois (26 ans) assistait à la... déroute de sa formation sur le terrain synthétique du Stayen: en moins d'un quart d'heure, Malines se retrouvait à la fois mené au score (1-0, Vetokele, 11e) et réduit à dix unités (expulsion d'Uros Vitas, 13e)!



En infériorité numérique, le "KaVé" trouvait néanmoins les ressources pour égaliser via son attaquant français Nicolas Verdier (1-1, 24e), mais les Canaris reprenaient les devants cinq minutes plus tard grâce à Stef Peeters (2-1, 29e), suite à un ballon repoussé par Coosemans. Plus rien ne devait ensuite bouger en seconde période...



Ce huitième revers en championnat maintient les Sang et Or hors du Top six, synonyme de participation au play-off I, à un point de La Gantoise, mais avec une toute petite unité et... un match de plus que le RC Genk.