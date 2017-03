Bettembourg a repoussé le Progrès à neuf points et compte à présent quatre points de mieux que Junglinster, tenu en échec par Ell, et le RFCUL.



Par Daniel Pechon

Septième victoire consécutive pour Bettembourg qui reste souverain. Face au Progrès, le leader n'a pas trainé et il menait 3-0 après 36 minutes avec les buts de Karen Marin (21e), un auto-goal (31e) et Raquel Miranda (36e). Karen Marin a fait monter l'écart à 4-0 après la pause avant que le Progrès ne profite lui aussi d'un auto-goal (87e), un but qui a mis fin à 450 minutes sans encaisser de Catherine Keipes.

Cette rencontre a été marquée par la grave blessure de Luana Tosti, évacuée en ambulance et qui souffre d'une double fracture de la cheville.



Logane Wegnez chante sous la pluie

Pour la seconde fois consécutive, Junglinster a été forcé au partage à domicile mais l'équipe a évité le pire... et a finalement raté la victoire face à Ell. Menée 0-2 après 25 minutes, la Jeunesse a retourné le score en inscrivant trois buts de rang (37e, 47e, 71e).



Logane Wegnez, phénoménale, a rétabli l'égalité.... en marquant son troisième but de la soirée, symbolisant le retour offensif d'Ell qui vient de secouer 13 fois les filets en quatre matchs contre 17 lors des dix rencontres précédentes. Ell est une des rares équipes à avoir triomphé à Junglinster (13/10/2013) mais la Jeunesse s'était vengée en battant nettement son adversaire dans les sept duels suivants.

Avec un succès ramené de Wincrange, le RFCUL revient à égalité de Junglinster, deuxième. Deux buts avant la pause, un coup-franc de Gabriela Crespo et un penalty de Bruna Sant'Ana, et trois après le repos, doublé de Jacinta Soares et un nouveau but de Gabriela Crespo, ont fait monter les chiffres à 0-5. Onzième victoire en douze matchs pour le club de la capitale et huitième clean-sheet de Cecilia Crespo.

Colmar-Berg a été défait 0-3 pour la deuxième fois en deux semaines, cette fois par Mamer qui n'avait plus marqué en déplacement depuis deux matchs. Les locales ont résisté 50 minutes avant de craquer en un quart d'heure avec un centre tir d'Isabel Valdares (50e) et un doublé de Janine Hansen (56e et 64e).

Situation inchangée en bas de tableau mais le Fola Esch est passé tout près de refaire son coup du premier tour face à Lintgen. Le Minerva avait démarré en force , marquant deux fois de suite par Jessie Heintz à la 7e et la 16e minute. Le but inscrit juste après la pause de Chiara Menino a remis du suspense mais finalement Lintgen a pu aligner une troisième victoire consécutive.

Romi Gruber sur penalty et Annika Mohn ont donné une double avance à Ropsort /Berdorf/Christnach face à Itzig/Canach/CeBra qui a réduit la marque juste avant la pause. Avec un troisième but, Lena Goedert a assuré la victoire de l'équipe locale. Une revanche par rapport à la défaite du match aller qui permet à l'équipe de Carlo Calmes de dépasser son adversaire dans la hiérarchie.

En Ligue 2, c'est la routine pour l'Entente Wormeldange/Hostert/Munsbach/CSG, le leader, qui a écarté Berdorf/Rosport/Christnach 9-1. Schifflange, deuxième, continue sa collection de scores fleuves après avoir écrasé Diekirch 14-0, égalant son résultat de la semaine dernière. Soit 39 buts pour les trois matchs joués en 2017 et 98 sur la saison. A noter le point conquis par CeBra/Itzig/Canach 2 à Aspelt/Remich/Bous (2-2).

Ils ont dit

Steve Senisi (RFCUL): «Pas évident de jouer sous une pluie continue. On aurait pu faire mieux en première mi-temps. Une bonne seconde période par contre avec plus de jeu et une meilleure conservation du ballon. On aurait dû être plus habile dans la concrétisation. Je suis satisfait de l'esprit positif. » Wincrange - RFCUL 0-5

Paul Wilwerding (Ell): «Un très bon match de mon équipe , dans l'attitude, la discipline, la tactique et un positionnement à la lettre. Les filles se sont données à 100%. Déjà une grosse occasion après 10 minutes mais la gardienne de Junglinster gagne le duel. Les dix dernières minutes de la première mi-temps ont été moins bonnes, un début de seconde qui a mal débuté mais avec une équipe qui est restée disciplinée et s'est montrée courageuse. On rate le 2-3 mais c'est Junglinster qui fait le 3-2. Une 'Logane Wegnez' phénoménale. On progresse à tous les niveaux....et on attend Bettembourg.» Junglinster - Ell 3-3

Filipe Da Cunha (Mamer): «Un terrain difficile et une équipe de Colmar très combative et programmée pour essayer de ne pas encaisser. Une première mi-temps que nous avons dominée, une seconde avec la même intensité. Je suis content du travail de l'équipe car le plus dur était de ne pas rentrer dans la tentation de jouer des ballons longs et de rentrer dans le jeu de l'adversaire. Match très fair-play de notre adversaire.» Colmar-Berg - Mamer 0-3

Paolo Cardoso (Fola Esch): «Je ne suis pas déçu mais triste. On a dominé tout ce match. On est passé à cinq attaquantes pour forcer la décision. Dommage, ces deux erreurs individuelles de début de match. En Ligue 1, cela se paye cash. Mais on progresse, on fait encore trop d'erreurs . On commence à avoir le rythme.» Lintgen - Fola Esch 2-1



Daniel Nunes (Bettembourg): «Un très bon match de mon équipe qui a tout donné contre une bonne équipe de Niederkorn. Malheureusement, il y a la blessure de Luana Tosti. Chapeau aux filles qui ont tout donné malgré cette situation pas facile à gérer. En espérant que la poisse des blessures s'arrête.» Bettembourg - Progrès 4-1

Carlo De Borger (Lintgen): «Un jour sans avec le match aller encore dans la tête. On aurait dû mener 4-0 à la pause. Après la mi-temps, un manque de confiance et de concentration. On a mal joué mais on a gagné.» Lintgen - Fola Esch 2-1

Guy Kremer (Mertert/Wasserbillig): «Un match difficile à gérer sur le petit terrain de Bettembourg avec des joueuses qui ont besoin d'espace pour s'exprimer. Heureusement, le but de Steph Breser nous a décrispés. Bettembourg 2 mérite mieux que son classement.» Bettembourg 2 - Mertert/Wasserbillig 0-3.