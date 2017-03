Pas de miracle pour Beggen qui s’incline logiquement face à Rodange (1-2). Après une bonne entame et un penalty de Tagbo, l’Avenir a vu rouge et a perdu le fil de la rencontre. La Division 1 est aux portes de de la rue Henri Dunant.



Par Thibaut Goetz

Le match

Pratqiuement un choc des extrêmes à Beggen entre une Avenir lanterne rouge et une équipe de Rodange bien partie pour rejoindre la BGL Ligue. Et pour la première sur le banc pour le nouveau coach Beggenois Carlo Feipel, l’électrochoc semble fonctionner puisque, contre toute attente, les locaux ouvrent la marque sur un penalty obtenu par Tagbo et transformé par Feik (1-0, 6e).



Réaction Rodangeoise dans la foulée avec une action initiée par Boulafahri, poursuivie par Zewé mais Tapé à la conclusion botte en dehors du cadre (9e). C’est ensuite le portier de Beggen, Sacha Mersch, qui sauve les siens d’un arrêt réflexe sur une tentative d’Hornuss après un corner (20e). Mais Rodange va vite remettre les pendules à l’heure après une magnifique reprise de Zewé sur un coup franc de Boulafahri (1-1, 27e). La situation ne va guère s’arranger pour Beggen après l’exclusion juste avant la pause de Simoes, coupable d’un deuxième carton jaune.

Rodange pousse dès la reprise pour passer en tête mais les visiteurs peinent à se procurer des occasions concrètes. Seule véritable attraction de cette deuxième période, l’entrée en jeu du vétéran Evora âgé de … 44 ans! Hornuss cède lui sa place côté rodangeois à Albert Ramdedovic. Boulafahri d’une frappe croisée est tout près de donner l’avantage aux siens mais c’est une nouvelle fois non cadré (78e). Et le coaching de Fernando Ribeiro va se reveler payant puisque Ramdedovic, seul aux six mètres sur un centre d’El Guerrab, crucifie Mersch (1-2, 79e).

Beggen voit donc la Division 1 se rapprocher avec cette quinzième défaite en 19 sorties, tandis que pour Rodange, tous les signaux sont au vert.



La note. 12/20

Première période équilibrée et on peine à croire que Beggen puisse être la lanterne rouge au vu de son bon début de match. Mais la qualité de l’adversaire ainsi que deux cartons jaune, administrés à Simoes en cinq minutes, ont vite rebattu les cartes. Une deuxième mi-temps à l'avantage des visiteurs avec des Rodangeois trop brouillons dans la finition.

Le fait du match

Simoes perd ses nerfs et voit rouge. Averti à la 38e minute, Marco Simoes a pourtant récidivé cinq minutes plus tard en taclant Rolandi par derrière, il n’en fallait pas plus à l'arbitre Morais pour le renvoyer aux vestiaires de façon logique et prématurée.

L’homme du match

Romain Zewé: encore un match solide de l'attaquant rodangeois avec à son actif un but splendide qui a remis son équipe sur les rails.



Wilfried Tagbo tente de relancer Beggen.

Photo: Christian Kemp

Réaction



Guillaume Yao: "Ce n'était pas facile mais on s'est serré les coudes, on a écouté les consignes du coach mais le plus important c'est la montée en BGL Ligue"

Beggen - Rodange 1-2

Stade Henri Dunant, pelouse en bon état, arbitrage de M.Morais assisté de MM.Schmitz et Gomes. 88 spectateurs payants. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 1-0 Feik (6e), 1-1 Zewé (27e), 1-2 A.Ramdedovic (79e)

Corners: 1 (0+1) pour l’Avenir, 14 (4+10) pour Rodange.



Cartons jaunes: Quiring (37e), Simoes (38e) à Beggen; Tapé (25e, faute sur Aquaro) à Rdoange.



Carton jaune-rouge: Simoes (44e).

BEGGEN: Mersch; Soumaré, Angelsberg, Rock, Quiring (72e Evora); Aquaro (84e, Demeyer), Simoes; Rocha, Pires, Feik; Tagbo.

Joueurs non-utilisés: Sené, Centrone, Da Silva.

Entraîneur: Carlo Feipel.

RODANGE: Da Costa; Planel, H.Ramdedovic (cap.), Dog, Yao; Rolandi, Tapé; Boulafahri, El Guerrab, Hornuss (74e A.Ramdedovic); Zewé.

Joueurs non-utilisés: Goedert, Marinelli, Vantard, Dias.

Entraîneur: Fernando Ribeiro