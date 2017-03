Après la victoire de l’équipe de France face aux Roud Leiwen, la presse française salue trois points importants dans l’optique de la Coupe du monde en Russie, mais aussi la belle prestation luxembourgeoise. Tour d’horizon.



Par Thibaut Goetz



«En tête» titre L'Equipe ce dimanche matin à sa une, rappelant que les Bleus restent leaders de leur groupe de qualification malgré un match «sans éclat ni fulgurance» au Luxembourg dixit Vincent Duluc qui ne manque pas d'égratigner l’état de la pelouse du Barthel, coupable selon lui du manque d’étincelles des hommes de Deschamps face au Luxembourg.



Le spécialiste foot du quotidien sportif français estime même «choquant» la façon dont les Bleus ont laissé jouer le Luxembourg. Dans ses commentaires sur les joueurs luxembourgeois, le quotidien français revient sur la belle histoire de Ralph Schon dont la profession d’instituteur est désormais connue de toute la France.



L’Equipe revient aussi dans un encadré sur Aurélien Joachim, successeur de Romain Michaux sur les tablettes des buteurs luxembourgeois face à la France.

RMC Sport s'est attardé sur Olivier Giroud et son doublé qui lui permet d’entrer dans le Top 10 des buteurs de l’équipe de France, ainsi que sur le premier quart d’heure en Bleu du jeune talent monégasque Kylian Mbappé. L’éditorialiste Daniel Riolo n’est pas tendre avec l’équipe de France puisqu’il estime les Bleus «un brin délavés» et que c’est «la petite équipe qui a essayé de construire le plus de jeu», flatteur pour les Roud Leiwen.

Eurosport évoque un «traquenard»

Le site Eurosport.fr évoque quant à lui «un traquenard luxembourgeois» dont l’a sorti le Gunner Olivier Giroud. Et un Luxembourg qui «même à court d’arguments techniques, a proposé un combat» aux Français. Le site internet revient également sur la belle prestation du jeune joueur de Dortmund Ousmane Dembelé.

Plus près de nous Le Républicain Lorrain et son journaliste Jean-Sébastien Gallois estiment que «les Bleus ont tremblé par instant» dans un match complexe ou les Luxembourgeois n’en ont justement pas fait. Et de souligner que les Grands-Ducaux ont commencé à baisser pavillon sur le plan physique en deuxième mi-temps.