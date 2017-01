Les Messins n’ont pas été ridicules à Paris, mais Thiago Silva a profité de deux corners pour punir les Mosellans (2-0). Une élimination prévisible au coup d’envoi pour un groupe messin qui va immédiatement se concentrer sur son déplacement à Nice en championnat (dimanche 15h).

Par Hervé Kuc

L’élimination messine

Sans surprise, le FC Metz s’est incliné face au PSG et quitte la Coupe de la Ligue après avoir dit adieu à la Coupe de France dimanche dernier à Lens. Désormais, seul le championnat et «l’opération maintien» guideront les hommes de Philippe Hinschberger jusqu’en mai prochain. Dominés, souvent privés de ballon, les Mosellans ont tenu avant de rompre avant la demi-heure de jeu: un corner de Di Maria et Thiago Silva, trop esseulé dans les six mètres messins, est venu placer une tête rageuse (1-0, 27e).



Si le Messin Vion (15e) est venu buter sur Aréola, si Mollet a également obligé le gardien du PSG à se coucher sur coup-franc (26e), le FC Metz peut dire merci à David Oberhauser d’avoir fourni une performante de haut vol dans son but. Avec calme et brio, Oberhauser a empêché les Parisiens de faire enfler le score même s’il n’a rien pu faire pour empêcher à nouveau Thiago Silva de placer une seconde tête gagnante sur corner (2-0, 72e)!



Dans un 4-4-2 utilisé pour la première fois de la saison, le FC Metz a beaucoup couru après le ballon et a éprouvé un mal fou à pénétrer dans la surface adverse. Une embellie toutefois: le retour à la compétition de Mevlüt Erding (58e) qui, en manque de rythme, servira la cause messine lors des prochaines semaines. Les Lorrains n’ont plus que le championnat comme pain qutidien.

Les joueurs et leur note

Oberhauser (7/10) a été un dernier rempart de grande qualité, bien placé et avec des réflexes au pied salvateurs (17e et 40e). Main ferme (46e), tête froide et une double-parade exceptionnelle (67e) devraient lui permettre de débuter face à Nice dimanche. Le meilleur Messin.



En défense, Balliu (5,5) a sauvé sa formation (51e) en se jetant devant Ikoné, il a beaucoup couru, n’a jamais baissé la tête mais sa jambe droite a cédé (71e) et Rivierez est venu le remplacer. Milan (4,5) est le «père-courage» de la formation mosellane même si son manque de vivacité est flagrant. Falette (5,5) a été présent dans les duels même si la vivacité de Di Maria et les appels de Cavani dans son dos l’ont perturbé. Signorino (4,5) a souffert, mais il a eu la bonne idée de sauver les siens en dégageant sur la ligne de but un ballon chaud de Di Maria (54e).



Au milieu, Philipps (5) ne s’est pas laissé impressionner, a fait preuve de calme et d’un tacle rageur sur Di Maria (12e). Cohade (5,5) a très bien débuté la partie, montrant de l’allant et de la générosité. Il a vécu un second acte beaucoup plus mitigé. Nguette (4) joue sur courant alternatif: capable de démarrages intéressant puis de périodes transparentes. Une énigme. Mollet (4) a botté avec envie un coup-franc intéressant (26e). Il n’a pas soutenu la comparaison avec le milieu adverse.

En attaque, Vion (3) était beaucoup trop tendre pour faire fléchir la défense du PSG: il a été remplacé par Mevlüt Erding (58e) qui a signé son grand retour à la compétition sur un sol qu’il avait foulé sous le maillot parisien. Diallo (3,5) a eu beaucoup de mal à se situer malgré des efforts louables.

Les corners messins

Les partenaires de Renaud Cohade ont un vrai problème avec les corners. Entre ceux concédés trop facilement et ceux mal négociés à la défaveur d’un placement défaillant, les Messins, défense en tête, ont souffert sur ces phases de jeu. Deux buts encaissés avec une incroyable similitude! Il faudra très vite y remédier pur éviter le pire à Nice dimanche prochain en championnat (15h).

Marco Verratti se joue de Franck Signorino. Les Messins n'ont jamais été en mesure de mettre à mal la domination du PSG.

Photo: AFP

PSG - Metz 2-0

Parc des Princes, temps frais, très belle pelouse, arbitrage de M. Delerue, environ 30.000 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Thiago Silva (27e), 2-0 Thiago Silva (72e).

Cartons jaunes: aucun à Paris; Milan (41e) à Metz.

PARIS: Aréola; Meunier, Thiago Silva (cap.) Kimpembé, Maxwell; Rabiot, Verratti (77e Thiago Motta), Nkunku; Di Maria, Ikoné (62e Ben Arfa), Cavani (80e Matuidi).

Joueurs non entrés en jeu: Trapp; Marquinhos, Lo Celso, Lucas.

METZ: Oberhauser; Balliu (73e Rivierez), Milan (cap.), Falette, Signorino; Philipps, Cohade, Nguette (77e Maziz), Mollet; Vion (58e Erding), Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Assou-Ekotto, Goudiaby, Thill.