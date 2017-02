Le FC Metz reçoit Dijon ce mercredi (19h, 24e journée) et l’enjeu est d’importance. Philippe Hinschberger récupère Cohade au milieu de terrain mais est privé de Diagne, Lejeune et Mandjeck. Les Messins s’en iront ensuite à Monaco ce samedi (20h).

Par Hervé Kuc



Philippe, comment jugez-vous l’équipe de Dijon?

Dijon est une formation en forme qui joue bien au football mais elle se trouve dans notre catégorie de championnat. Nous n’en avons pas affronté beaucoup pour le moment à Saint-Symphorien: c’est un match important face à un adversaire que l’on connaît bien, composé de joueurs très généreux. Les Dijonnais sont capables de nous faire mal: un garçon comme Lees-Melou aime jouer dans la profondeur et il est surtout en train de prendre une autre dimension. Cette équipe est organisée autour de Tavares ainsi que de très bons passeurs, elle est suffisamment armée pour nous inquiéter à Saint-Symphorien.

Pensez-vous aligner à nouveau un système de jeu en 4-4-2 ce mercredi?

Ce n’est pas une histoire de système mais plutôt de pouvoir aligner ensemble les joueurs en forme. Par exemple, une question que l’on peut se poser: Yann Jouffre se sent-il suffisamment en jambes pour débuter ce mercredi? Je dois voir ceci avec lui. Dans notre équipe, dans un système en 4-4-2 il nous manque forcément quelqu’un entre nos milieux défensifs et nos attaquants. Je suis en réflexion et on va s’organiser autour de ceux qui sont capables de débuter la partie.

Cheick Diabaté a réussi une belle prestation face à Marseille. Qu’en pensez-vous?

Il prend de la place dans la surface adverse et possède de belles qualités de déplacements dans le rectangle. C’est un grand gabarit donc on ne doit pas le chercher systématiquement dans les airs. C’est un vrai point d’ancrage et ça doit nous permettre après de trouver du jeu combiné au sol. C’est une alternative supplémentaire à ce qu’on avait dans «le jeu de corps» et dans la façon de garder le ballon: dans ce domaine, il est supérieur à Vion ou à Erding actuellement. On ne doit pas tomber dans le n’importe quoi en balançant des ballons sur lui mais essayer de trouver un maximum de simplicité dans nos actions.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (17e, 24 points) accueille Dijon (24 points) avec un moral en hausse après sa belle victoire face à Marseille (1-0). «C’est certainement le match le plus délicat de la semaine car c’est une confrontation directe entre deux formations qui luttent pour le maintien» annonce Philippe Hinschberger. Le technicien grenat va réintégrer Renaud Cohade au sein du milieu de terrain et pourrait lancer d’entrée de jeu Yann Jouffre. A l’aller (5e journée), le FC Metz avait tenu le choc malgré l’expulsion de Doukouré (59e). Cette fois, les Messins aimeraient rafler la totalité de la mise avant d’aller affronter l’ogre monégasque ce samedi.

Le groupe: Didillon et Oberhauser; Rivierez, Balliu, Milan, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto, Signorino; Philipps, Doukouré, Jouffre, Cohade, Nguette, Sarr; Diabaté, Erding, Vion.

Le «prono» de la rédaction. Les Messins s’attendent à une rencontre âpre face à Dijon une formation difficile à bousculer. Les Dijonnais marquent beaucoup (31) et aiment surtout venir à Saint-Symphorien. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.