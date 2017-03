(ER) - Après avoir pris la mesure de Charleroi le mois dernier, le Luxembourg a battu l'Union St-Gilloise 2-0 ce mercredi à Koerich. Une victoire acquise au cours d'une première mi-temps intéressante grâce à des buts de Rodrigues et Bensi. Luc Holtz peut préparer sereinement la venue de la France.



Le match

Luc Holtz peut finalement compter sur un cadre de 20 joueurs pour la réception de l'Union, Mathias Jänisch et Tim Hall étant finalement absents. Le sélectionneur national aligne une charnière centrale composée de Mahmutovic et Malget. Mais c'est le secteur offensif qui se met en évidence via des combinaisons courtes qui mettent souvent à mal la défense de l'Union avec des tentatives de Mutsch, Bensi ou encore Turpel.



Paradoxe c'est sur un long dégagement de Schon que Rodrigues va trouver la faille. L'ailier du Fola profite d'une approximation de Neels pour inscrire le premier but (1-0, 11e). Le jeu proposé par le Club Luxembourg est séduisant et c'est logiquement que les locaux vont doubler l'avance. Turpel fait parler sa puissance sur le flanc gauche avant de servir Bensi dans le petit rectange (2-0, 28e).

Et l'Union? Peu menaçante à l'exception d'une frappe de N'Gakoutou sur le poteau (14e), les Bruxellois ont commis de nombreuses approximations durant les 45 premières minutes.



Au cours de la seconde période, ce sont les visiteurs qui prennent le jeu à leur compte obligeant les Luxembourgeois à procéder par contre. Luisi obige Sadin à sortir le grand jeu (58e) avant de buter sur le dernier rempart trois minutes plus tard. Le jeu perd en fluidité au fur et à mesure de la rencontre et dans l'indifférence, un coup franc d'Aguemon, mal négocié par Schon, heurte la barre transversale des buts. Le gardien de Strassen se montre à son avantage en repoussant des frappes de Fauré (84e) et d'Okita (87e).



La note du match: 13/20.



Une rencontre amicale agréable à suivre avec énormément de mouvements dans les rangs luxembourgeois. Malheureusement, les nombreux changements de la seconde période ont influencé le niveau des débats.

Gerson Rodrigues, auteur du premier but, s'est démené sans compter sur son flanc droit.

Photo: Ben Majerus

Le fait du match

Le jeu proposé par les hommes de Luc Holtz. Jeu court, redoublements et longs ballons, le sélectionneur national a dû apprécier la copie rendue par ses hommes au cours des 45 premières minutes. Rodrigues notamment a souvent pris à défaut le flanc gauche de la défense bruxelloise.



Les hommes du match



Positionné dans l'axe de la défense au côté de Malget, Mahmutovic a signé une prestation sans faute. Présent sur le plan physique, sobre dans ses relances, le défenseur eschois a impressionné. Mention spéciale aussi à Mutsch. Le capitaine de la sélection luxembourgeois a été le moteur. Toujours disponible, il a livré un match plein. A noter également la bonne rentrée de Skenderovic durant la seconde période.

Luc Holtz

"Je voulais voir les joueurs sur un plan individuel dans l'optique de ma liste. Ce match n'était pas plus important que ce que je vois le dimanche. J'ai apprécié la confiance avec laquelle on a joué, on a évolué vers l'avant avec un bloc défense assez haut pour récupérer le ballon. On s'est créé quelques opportunités même si on a encore des choses à améliorer. Les conversions offensives étaient intéressantes."



Luxembourg - Union 2-0



Stade Deckebierg, pelouse glissante, arbitrage de M. Kopriwa assisté de MM da Costa et Hansen, environ 150 spectateurs. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Rodriguez (11e), 2-0 Bensi (28e).



Corners: 3 (2+1) pour le Luxembourg; 3 (1+2) pour l'Union.

LUXEMBOURG: Schon; Mahmutovic (46e Skenderovic), Malget (72e Sacras), Carlson, Matias (46e Laterza), Philipps (62e Holter), Mutsch (cap), da Mota (58e Kerger), Rodrigues (46e Sinani), Bensi (46e Luisi), Turpel (46e S. Thill).

Joueur non utilisé: Roulez.



Entraîneur: Luc Holtz



UNION: Saussez (46e Sadin); Perdichizzi (46e da Silva), Baherlé (46e Vandiepenbeeck), Neels (cap), N'Gakoutou (69e Fauré), Salah (46e Morren), Massengo (62e Wallaert), Mombongo, Kaminiaris (46e Okita), Aoulad (46e Aguemon), Palmeri.



Entraîneur: Marc Grosjean.