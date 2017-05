Le dernier match de la 23e journée en BGL Ligue entre Strassen (7e) et La Jeunesse (8e) n’a pas désigné de vainqueur. Kühne avait débloqué la situation avant que Dos Santos se charge d’égaliser. Personne ne méritait de l’emporter.



Par Vincent Lommel

Le match et sa note

Avant deux matches à domicile contre respectivement le F91 et Canach, la Jeunesse entendait accomplir un pas définitif dans la course au maintien face à une formation de Strassen qui restait sur quatre revers consécutif. Au terme d’une première mi-temps peu passionnante, les occasions se comptaient sur les doigts de la main. Dans le jeu, les Eschois tentaient de mettre du tempo sans y parvenir. Insuffisant. Le gardien Schon passait une agréable après-midi. Son vis-à-vis Devas de montrait attentif sur deux reprises de la tête cadrées à défaut d’être suffisamment puissantes signées Jager. Les cinq cartes jaunes (4 en faveur/défaveur de l’UNA) ainsi que les sorties sur blessure du capitaine de l'UNA Ruppert et du Bianconeri Pinna marquaient les imaginations.



Dès la reprise, Corral pensait exploiter un bon ballon dans le dos de la défense locale suite à la sortie intempestive de Schon: la tentative de lob passait à côté. Le chronomètre défilait. A défaut de ravir les spectateurs, le match se cherchait un vainqueur. La Jeunesse était récompensée de ses efforts. Kühne plaçait son front sur un corner de Soares De Sousa (0-1, 60e). Une avance de courte durée puisque Dos Santos égalisait une dizaine de minutes plus tard (1-1, 72e). La balle de match était pour Stumpf (78e) mais sans succès.

La note : 10/20.



Peu de bonnes choses et des approximations. Un faux rythme, peu d’occasions et huit cartons jaunes. Le spectacle a laissé à désirer entre deux formations à la recherche d’une victoire depuis plusieurs semaines. Quand la confiance manque…

Le fait du match



L’ancien taulier de la Jeunesse, Eric Hoffmann, s’est mué en sauveur des siens. Il a dégagé à même la ligne une reprise de Stumpf (78e). Strassen n’a pas encaissé le 2-1 et s’est accroché à ce match nul 1-1.

L'homme du match



David Soares. Le numéro 20 de la Jeunesse a fait le job. Il a délivré le corner gagnant et n’a pas ménagé ses efforts en reconversion défensive en milieu de terrain.



Johannes Kuhne à la lutte avec Sam Alverdi. Les Eschois ne sont pas parvenus à conserver leur avantage.

Photo: Serge Daleiden

Ils ont dit



Patrick Grettnich (Strassen): «On a dominé la première mi-temps. Par contre, après le repos, c’était nettement moins bon. L’ambition manque. Le groupe me donne l’impression de ne pas se donner à 100%. Le fait de briser la spirale de quatre défaites de rang me satisfait à peine. On a su égaliser, c’est un moindre mal, mais ce score de 1-1 me déçoit fortement. Une fois de plus, nous sommes incapables de profiter d’une défaite du Progrès. Strassen n’a plus rien à jouer lors des trois prochains matches mais il respectera ses adversaire et essaiera de faire le travail.»

Marc Thomé (Jeunesse): «Avec ce point, on en compte six de plus par rapport au barragiste Canach. Nous allons assurer notre maintien en prenant la mesure de Dudelange dimanche prochain. Je peste sur le but du 1-1 car, au préalable, une main n’est pas sanctionnée. J’ai été le dire à l’arbitre. Le corner qui suit amène l’égalisation. La première mi-temps n’était pas bonne. Je suis tout de même content de la seconde.»



Strassen - Jeunesse 1-1

Terrain rue de l’Ecole, bonne pelouse, arbitrage de M. Rodrigues assisté de messieurs Queiros et Bras, 430 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 0-1 Kühne (60e), 1-1 Silva Dos Santos (72e).

Corners: Strassen 3 (1+2); Jeunesse 3 (2+1).

Cartons jaunes: E. Agovic (25e, pied en avant sur Pinna qui sortira sur blessure), Silva Dos Santos (33e, avance de plusieurs mètres sur une rentrée en touche), Hoffmann (39e, antijeu sur Corral), Maury (43e, antijeu), D. Agovic (80e, faute par derrière) à Strassen; Portier (6e, pied en avant sur Jager), Martins Dos Santos (70e, antijeu), Deidda (83e, faute par derrière) à la Jeunesse.

STRASSEN: Schon; Silva Dos Santos, Maury, Hoffmann, E. Agovic (58e Alverdi); Vaz Djassi, D. Agovic, Lacour (71e Delgado Freitas), Lourenco; Ruppert (cap., 27e Collette), Jager.

Joueurs non utilisés: Huremovic et Monteiro Mesquita.

Entraîneur: Patrick Grettnich.

JEUNESSE: Devas; Martins Dos Santos, Todorovic (cap.), Kühne, Portier; Peters, Soares De Sousa, Pinna (26e Corral), Lapierre; Kyereh (46e Deidda), Stumpf.

Joueurs non utilisés: Oberweis, Sardarian et Delgado.

Entraîneur: Marc Thomé.