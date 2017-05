Le Fola a battu logiquement le Swift (2-0) ce lundi en finale de la Coupe du Prince. Le club doyen décroche son troisième trophée dans cette compétition réservées aux équipes juniors.



Par Thibaut Goetz

Le match

Le Fola prend possession du ballon dès les premières minutes de cette finale. Ramcilovic se procure la première occasion mais sa tentative du gauche passe de peu au-dessus (4e). C’est ensuite une frappe de Rocha déviée en corner qui donne quelques sueurs aux supporters du Swift (10e). Hesperange réagit enfin avec un bon ballon gratté par Murcia qui va finir dans les pieds de Diomandé mais Goncalves s’interpose (32e).

Et juste après un but refusé à Diomandé pour une position de hors-jeu évidente, Ramcilovic envoie sur orbite Rocha avec une passe millimétrée depuis le milieu de terrain, l’attaquant s’en va battre Keup de près (1-0, 37e). C’est logiquement que le Fola prend les devants dans cette finale.

Diomandé se met de nouveau en évidence au retour des vestiaires mais le cadre se dérobe sur sa frappe (54e). Le Fola conserve la maîtrise des débats mais les occasions se font rares d’un côté comme de l’autre. Le buteur du jour Stefan Rocha est encore dans un bon coup à une dizaine de minute de la fin mais Goncalves repousse ce qui aurait pu être le but du KO (81e).

Le Swift tente d’accrocher la séance de tirs au but mais se casse les dents sur une défense eschoise compacte et organisée. Le Fola va même doubler la mise en toute fin de rencontre grâce au nouveau venu Cardoso (2-0, 90+3). Le club doyen décroche donc un troisième titre dans cette Coupe du Prince.



Une troisième Coupe du Prince pour le club Doyen du football luxembourgeois.

Photo: Michel Dell'Aiera

La note: 11/20

Une première mi-temps avec un Fola un ton au-dessus en terme de possession de balle. Même scénario en deuxième mi-temps avec un jeu plus fermé.

Le fait du match

La passe laser de Ramcilovic. Un véritable éclair a traversé la défense hesperangeoise avec ce ballon merveilleusement dosé de Ramcilovic pour Rocha qui n’avait plus qu’à terminer le travail. Une ouverture du score qui a placé le Fola sur les bons rails.

L’homme du match



Stefan Rocha. Très en évidence dans cette finale, Rocha a converti avec sang-froid l’offrande de Ramcilovic. Il aurait également pu aggraver le score à plusieurs reprises sans réussite.



Le coach du Fola Miguel Correia tout sourire.

Photo: Michel Dell'Aiera

Ils ont dit



Luca Duriatti (Swift): "Déçu oui, mais c'est le Fola qui a fait le jeu. Nous n'avons pas été assez efficaces en contre, si on met une occasion, on peut relancer le match mais..."



Stefan Rocha (Fola): "Au début, on a eu du mal mais on a bien géré notre match. On a eu trois grosses chances et on en a mis deux. Je me suis senti bien aujourd'hui, Emir (Ramcilovic) a envoyé un ballon magnifique, on se connaît depuis longtemps il connaît mes mouvements."

Fola - Swift 2-0

Terrain de Mondercange, pelouse clairsemée, arbitrage de M.Vivas assisté de MM.Quiterio et Raus. 1.251 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Rocha (37e), 2-0 Cardoso (90+3)

Corners: 4 (2+2) pour le Fola, 2 (1+1) pour le Swift

Cartons jaunes: Rosas (42e, faute sur Duriatti) pour le Fola; Couto (85e, tirage de maillot) pour le Swift.

FOLA: Goncalves; Klica, Bispo (cap.), N.Freire, Teles ; Darrosa (72e Da Costa), B.Freire, Ramcilovic (88e, Cardoso), Rocha, Rosas; Perkovic (78e, Sedja).

Joueurs non-utilisés: Pereira, Sabotic.

Entraîneur : Miguel De Abreu

SWIFT: Keup; Marx (cap.), Couto, Krag (87e, Immonen), Sacras (88e, Joachim); Kockelmann, Corbeau (53e, Kasumi); Murcia (68e, Hajder), Duriatti, Edjongo; Diomandé.

Joueurs non-utilisés: Kirsch.

Entraîneur: Dragan Vrebac