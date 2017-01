Timoré en première période puis nettement plus entreprenant, le FC Metz a pourtant laissé Lens (2-0) rejoindre les 16es de finale de la Coupe de France. Chris Philipps et Vincent Thill ont débuté la partie. Les Messins s’en iront à Paris mercredi en Coupe de la Ligue.

L’élimination messine



Dans l’état actuel des choses, le FC Metz ne regrettera pas très longtemps de ne plus faire partie des rescapés de la Coupe de France. L’effectif confié à Philippe Hinschberger n’est pas assez consistant pour jouer sur trois tableaux cette saison. Dans une configuration inédite au milieu de terrain (Philipps, Mollet, Hein, Nguette et Thill), le club grenat a peiné même s’il aurait pu bénéficier d’un penalty (35e) lorsque Nguette s’est effondré dans la surface lensoise. Ensuite, le Messin Vion a réussi deux dribbles extérieurs avant de voir Vachoux s’interposer sur son essai tendu (52e).



En manque de précision dans son jeu, ses passes et ses inspirations, le FC Metz va laisser les Lensois prendre les devants sur un tir tendu de Bourigeaud (1-0, 63e). Un avantage que les Lorrains auraient pu combler si Diallo de près (66e) ou Mazziz d’un essai en coin (68e) avaient su mieux régler leur mire.



En supériorité numérique après l’expulsion du Lensois Koukou (83e), les partenaires de Milan ne vont néanmoins pas réussir à relever la tête et Cristian (2-0, 90e) va même porter l’estocade en plein cœur de la défense mosellane. Au final, le FC Metz quitte la Coupe de France dès son entrée dans la compétition, avec une équipe chamboulée et inexpérimentée. L’essentiel est ailleurs pour un club qui affronte un fort vent: le championnat de Ligue 1 et un maintien souhaité constitue son seul objectif de 2017. Il va falloir néanmoins aller défier le PSG ce mercredi en Coupe de la Ligue.

Les joueurs et leurs notes

Kawashima (5,5/10) a tout bien fait (il n’a rien pu sur les deux buts encaissés): des prises de balle nettes et un calme qui a fait du bien à sa défense. Une bonne surprise. En défense, Rivierez (5,5) a démarré fort sa partie, en touchant beaucoup de ballons même s’il a un peu faibli par la suite. Falette (6) s’est offert un superbe tacle défensif (30e) et s’est montré costaud dans chacune de ses interventions. Milan (4) a souffert face aux accélérations des Sang et Or et n’a jamais trouvé ni le bon rythme ni les bons placements. Assou-Ekotto (4,5) a essayé de contenir les rushs adverses et a paru en manque de rythme.

Au milieu, Philipps (5,5) a joué juste et assez bien, sans toutefois aucune prise de risque offensif et il s’est montré moins bien en seconde période. Mollet (4) n’a pas réussi à se positionner et il n’a rien apporté au jeu mosellan. Nguette (4) a essayé quelques déboulés en première période mais il n’a pas suffisamment lever la tête. Hein (4) n’a disputé que 44 minutes avant de céder sa place à Mazziz qui a eu une balle d’égalisation.



Thill (4) a eu un mal fou à entrer dans le match, avant de mieux finir et de laisser sa place à Diallo (64e) qui, lui, s’est mis en évidence d’entrée. Vincent Thill est encore trop tendre pour ce genre de confrontation. En attaque, Vion (5) n’a jamais baissé la tête malgré le peu de ballons exploitables. Il aurait pu marquer (52e).



Abdellah Zoubir prend le meilleur sur Jonathan Riviere. Metz a quitté la Coupe de France dès son entrée.

Photo: AFP

Lens - Metz 2-0

Stade Bollaert-Delelis, temps froid, pelouse correcte, arbitrage de M. Palhiez, 15 964 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Bourigeaud (63e), 2-0 Cristian (90e).

Cartons jaunes: aucun à Lens ; Rivierez (31e), Falette (80e), Diallo (87e) à Metz.

Carton rouge: Koukou (83e) à Lens

LENS: Vachoux; Zedadka (90+1 Scaramozzino), Duverne, Cvetinovic (cap.), Lala; Zoubir (70e Gerard), Autret (81e Klonaridis), Koukou, Bourigeaud; Fortuné, Cristian.

Joueurs non entrés en jeu: Douchez ; Fofana, Adim, Zukonovic.

METZ: Kawashima; Rivierez, Milan (cap.), Falette, Assou-Ekotto; Philipps, Mollet; Nguette, Thill (64e Diallo), Hein (44e Maziz) ; Vion (73e Erding).



Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Signorino, Larrière, Goudiaby.