Remy Bonjasky (41 ans), surnommé The Flying Gentleman pour son aisance sur le ring, était à Luxembourg, dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg, pour partager sa science du combat. Rencontre avec le légendaire champion de kickboxing (99 victoires en 109 combats chez les lourds dont 45 KO) , trois fois vainqueur du K-1 Grand Prix.

Propos recueillis par Manu da Luz

Remy, bienvenue au Luxembourg. Ce n'est pas la première fois que vous êtes de passage chez nous...



Non effectivement, ce n'est pas mon premier stage organisé ici au Grand-Duché. J'y reviens toujours avec plaisir.



Racontez-nous un peu votre parcours.



J'ai commencé la boxe a l'âge de 17 ans et demi, et j'ai disputé mon premier combat à 18 ans.



A 17 ans, mais ça en fait des années...

Oui, c'est déjà bien loin (rire)...

Pourquoi avoir choisi la boxe et pas un autre sport?

En réalité, j'ai toujours voulu devenir footballeur professionnel, mais à mes seize ans, je me suis brisé la jambe gauche pendant un match... le football de haut niveau était alors fini pour moi. J'ai essayé d'autres disciplines comme le basket ou le volley-ball, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Finalement, j'ai testé le kickboxing et j'en suis tombé amoureux.

Très bon choix!

Merci!

Qui vous a donné le surnom de The Flying Gentleman?

Ce surnom me vient des Japonais, ils adorent mes coups de genou sautés et ils se sont dit qu'ils allaient m'appeler The Fly (la mouche), un surnom qui n'est pas très flatteur, je l'ai quand même accepté. Mais étant donné que je me présente toujours en costume-cravate et lunettes de soleil en conférence de presse, et que je reste toujours très poli et respectueux envers les gens, on me disait toujours que j’étais un vrai gentleman. Les Japonais se sont dit pourquoi ne pas l'appeler ainsi. J'ai conservé ce surnom de The Flying Gentleman depuis cette époque.



Vous avez combattu les plus grands: Ernesto Hoost, Jérôme Lebanner, Semmy Schilt, Bob Sapp, Badr Hari, quel est votre combat préféré?

J'aurais du mal à dire quel est mon combat préféré mais mon plus beau souvenir reste le tournoi de 2004. Ce fut le plus dur de ma carrière.

Vous, les Néerlandais, êtes la référence en sports pieds-poings. Vous avez été les meilleurs mondiaux pendant des décennies. Etes-vous toujours ce qui se fait de mieux en la matière?

Je dirais qu'on est toujours très bons mais nous ne sommes plus les seuls. Il y a dix ans, on pouvait encore se prétendre les meilleurs. Aujourd'hui, on peut dire que les autres nations sont... (petite pause et grand sourire) presque au même niveau que nous.

Vous êtes non seulement un champion mondialement reconnu, mais on dit aussi que vous êtes un "héros" et que vous avez reçu une médaille de la part de la police néerlandaise. Cette histoire est vraie?



Oui, c'est exact. Deux gars s'amusaient à lancer des fléchettes sur des gens dans la rue. Ils s'en sont pris à moi et m'en ont planté une dans le dos. Je les ai poursuivis et après les avoir maîtrisés, je les ai livrés à la police. Par après, la police m'a remis une médaille pour bravoure.

Cela en fait des titres...



(Rires)

Une cinquantaine de fans ont attendu que vous dévoiliez votre savoir-faire. Leur avez-vous enseigné votre fameux coup de genou sauté?

Non, c'est une technique que je réserve aux classes professionnelles. On a fait deux heures d'entraînement de base.

A 41 ans, pensez-vous à un come-back?



Effectivement, j'y pense mais il n'y a rien de sûr pour le moment.