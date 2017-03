La phase classique du championnat appartient à l'histoire depuis le week-end dernier. Quels en ont été les faits marquants, la révélation, la déception, l'homme fort, l'instant insolite, le moment-clé, ou encore la phrase choc? Scanner.

Par Stéphane Guillaume

La bonne surprise

Au départ de la saison, les Golden Crows Feulen étaient rétrogradés en Ligue 2, mais ils ont profité de l’arrêt de l’ALSS Munsbach et du SC Bettembourg pour intégrer la Ligue 1. Le coach, Michel Duarte a dû composer toute la saison avec un noyau restreint et a dû faire face au départ de ses meilleurs éléments. Finalement, les Golden Crows sont parvenus à sauver leur peau au bout d’un championnat épique, avec une très belle cinquième place au décompte final.

La déception

On pointera du doigt le RAF Differdange, barragiste. Le RAF avait tout en mains pour éviter cette place qui pourrait le faire basculer en Ligue 2 dans les prochaines semaines. Malgré quelques sursauts d’orgueil au second tour, les mauvais choix effectués tout au long de la phase classique, les deux défaites face à Wilwerwiltz, relégué à l’échelon inférieur, couplé à un manque de réussite dans certains matches, ont poussé le club au bord de la relégation.



L’homme de la phase classique

Comment passer à côté du meilleur buteur de la compétition, Miguel da Silva? Avec pas moins de trente-cinq réalisations à son actif, dont douze sur pénalité à dix mètres, Da Silva a marqué de son sceau la première partie du championnat. Le capitaine exemplaire du Futsal Wilwerwiltz s’est montré assez régulier dans son ensemble et a scoré dans quinze des dix-huit matches de championnat, alors pourtant qu'il en a manqué deux pour suspension. Sa moyenne est donc assez impressionnante pour un joueur à vocation défensive.

Le fait marquant

L’exceptionnel parcours sans faute signé par le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, avec dix-huit victoires en autant de sorties et un total maximum de cinquante-quatre points, est tout bonnement incontournable dans cette rubrique. Ajoutez à cela la meilleure attaque, cent trente-deux buts inscrits, et la meilleure défense, quarante-sept buts encaissés, de Ligue 1 et vous obtenez l’équipe la plus constante du championnat.

Le tournant de la phase classique

Dans le bas de classement, le jeu des chaises musicales a eu lieu jusqu’au bout, et il a fallu attendre la dix-huitième et dernière journée pour connaître le descendant direct et le barragiste. Dudelange, que les observateurs voyaient déjà barragiste, a sauvé sa peau grâce à une "remontada" (de 0-3 à 4-3) et un ultime but, le plus important de la saison, œuvre de Nuno Rodrigues, à trois minutes de la fin de la phase classique.

Le moment insolite

On a eu droit à une scène cocasse quand l’homme en noir s’est aperçu lors d’un match de Ligue 1 qu’un joueur, en l’occurrence Ricardo Soares, du Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, avait flanqué un bout de carton de plusieurs centimètres de haut à ses tibias en guise de … protège-tibia. L’intéressé a bien entendu été invité par l’arbitre à quitter l’aire de jeu et à aller s’équiper correctement sur le banc des remplaçants.



Michel Duarte, le coach des Golden Crows Feulen, a stigmatisé le manque de communication de la FLF

Photo: Stéphane Guillaume

La phrase

«A titre personnel, je trouve dommage que la FLF n'ait pas eu, ou n'ait pas voulu, prendre le temps de nous communiquer ce qui allait se passer. Nous aurions ainsi mieux préparé cette saison avec des renforts. J’ai appris sur Facebook que Feulen jouerait en Ligue 1. Ce n’est pas normal quand même!» Ces mots sont de l’entraîneur de Feulen, Michel Duarte, qui stigmatise le manque de communication flagrant de la Fédération luxembourgeoise de football.